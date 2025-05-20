SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trend Super
Mingze Yang

Trend Super

Mingze Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 267%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 625
Kârla kapanan işlemler:
1 528 (58.20%)
Zararla kapanan işlemler:
1 097 (41.79%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-8.79 USD
Brüt kâr:
7 232.74 USD (758 132 pips)
Brüt zarar:
-4 641.31 USD (481 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (601.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
601.70 USD (73)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.55
Alış işlemleri:
1 349 (51.39%)
Satış işlemleri:
1 276 (48.61%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-489.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.77 USD (100)
Aylık büyüme:
20.76%
Yıllık tahmin:
251.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.29 USD
Maksimum:
569.07 USD (16.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.45% (526.26 USD)
Varlığa göre:
11.41% (133.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 835
GBPUSD 801
USDCHF 335
USDJPY 236
AUDCAD 205
NZDUSD 182
USDCAD 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.8K
GBPUSD 930
USDCHF 136
USDJPY 73
AUDCAD -327
NZDUSD -40
USDCAD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 196K
GBPUSD 98K
USDCHF 12K
USDJPY 13K
AUDCAD -40K
NZDUSD -3.2K
USDCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 100
Maksimum ardışık kâr: +601.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -489.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KOT-Live2
0.00 × 48
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 12
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
SageFx-Live
0.00 × 11
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
EverestCM-Platform
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
1017 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
趋势交易，每单止盈止损，可加交流V：mingmo
İnceleme yok
2025.08.16 12:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 02:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 02:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend Super
Ayda 55 USD
267%
0
0
USD
3.3K
USD
19
0%
2 625
58%
100%
1.55
0.99
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.