- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 625
Kârla kapanan işlemler:
1 528 (58.20%)
Zararla kapanan işlemler:
1 097 (41.79%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-8.79 USD
Brüt kâr:
7 232.74 USD (758 132 pips)
Brüt zarar:
-4 641.31 USD (481 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (601.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
601.70 USD (73)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.55
Alış işlemleri:
1 349 (51.39%)
Satış işlemleri:
1 276 (48.61%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-489.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.77 USD (100)
Aylık büyüme:
20.76%
Yıllık tahmin:
251.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.29 USD
Maksimum:
569.07 USD (16.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.45% (526.26 USD)
Varlığa göre:
11.41% (133.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|835
|GBPUSD
|801
|USDCHF
|335
|USDJPY
|236
|AUDCAD
|205
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|930
|USDCHF
|136
|USDJPY
|73
|AUDCAD
|-327
|NZDUSD
|-40
|USDCAD
|7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|196K
|GBPUSD
|98K
|USDCHF
|12K
|USDJPY
|13K
|AUDCAD
|-40K
|NZDUSD
|-3.2K
|USDCAD
|1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 100
Maksimum ardışık kâr: +601.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -489.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
KOT-Live2
|0.00 × 48
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
TriumphFX-live
|0.00 × 1
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
Osprey-Live
|0.00 × 12
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
SageFx-Live
|0.00 × 11
PFD-Real
|0.00 × 1
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
ECM-Live
|0.00 × 1
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
趋势交易，每单止盈止损，可加交流V：mingmo
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
267%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
19
0%
2 625
58%
100%
1.55
0.99
USD
USD
33%
1:500