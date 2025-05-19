- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
43 (91.48%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.51%)
En iyi işlem:
0.74 USD
En kötü işlem:
-6.20 USD
Brüt kâr:
15.55 USD (1 757 pips)
Brüt zarar:
-6.55 USD (635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (5.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.33 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
2.15%
Maks. mevduat yükü:
14.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
20 (42.55%)
Satış işlemleri:
27 (57.45%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
-1.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.20 USD (1)
Aylık büyüme:
19.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.88 USD
Maksimum:
6.21 USD (24.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.46% (6.20 USD)
Varlığa göre:
23.79% (6.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.74 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live05
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|4.60 × 47
|
FXPIG-LIVE
|4.80 × 5
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|8.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|9.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.50 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|15.50 × 2
30$= 0.01
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
45%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
19
100%
47
91%
2%
2.37
0.19
USD
USD
24%
1:500