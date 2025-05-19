- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
512
Kârla kapanan işlemler:
382 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (25.39%)
En iyi işlem:
47.14 USD
En kötü işlem:
-36.77 USD
Brüt kâr:
1 360.11 USD (1 359 628 pips)
Brüt zarar:
-656.99 USD (649 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (50.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
23.78%
Maks. mevduat yükü:
4.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.12
Alış işlemleri:
264 (51.56%)
Satış işlemleri:
248 (48.44%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-137.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.21 USD (7)
Aylık büyüme:
6.78%
Yıllık tahmin:
82.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
137.21 USD (4.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (137.21 USD)
Varlığa göre:
21.11% (599.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|512
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|703
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|710K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.14 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
19
100%
512
74%
24%
2.07
1.37
USD
USD
21%
1:500