Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 29 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 2 Klimex-Live 0.00 × 5 LQD1-Live01 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 Axi-US05-Live 0.00 × 5 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 3 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 130 0.00 × 1 Ava-Real 3 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 FXPIG-LIVE 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 5 OctaFX-Real8 0.00 × 1 264 daha fazla...