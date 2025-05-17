SinyallerBölümler
Ho Tuan Thang

AI Gold Sniper IC Markets

Ho Tuan Thang
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 174%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
45 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
348.37 USD (9 389 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
45 (348.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
348.37 USD (45)
Sharpe oranı:
1.66
Alım-satım etkinliği:
3.77%
Maks. mevduat yükü:
10.44%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
27 (60.00%)
Satış işlemleri:
18 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.74 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
29.19% (130.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +348.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Gold Sniper IC Markets
Ayda 999 USD
174%
0
0
USD
548
USD
23
100%
45
100%
4%
n/a
7.74
USD
29%
1:500
