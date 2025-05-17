- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 155
Kârla kapanan işlemler:
2 348 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
807 (25.58%)
En iyi işlem:
465.56 USD
En kötü işlem:
-130.01 USD
Brüt kâr:
12 688.45 USD (15 505 008 pips)
Brüt zarar:
-7 693.21 USD (18 376 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (35.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
854.09 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
1 539 (48.78%)
Satış işlemleri:
1 616 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
5.40 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-706.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.42 USD (9)
Aylık büyüme:
19.37%
Yıllık tahmin:
235.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.62 USD
Maksimum:
706.42 USD (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.96% (338.59 USD)
Varlığa göre:
27.84% (1 181.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|USDJPY
|686
|EURJPY
|489
|GBPJPY
|412
|BTCUSD
|406
|GBPUSD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|437
|EURJPY
|500
|GBPJPY
|381
|BTCUSD
|1.3K
|GBPUSD
|383
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-15K
|USDJPY
|19K
|EURJPY
|8.5K
|GBPJPY
|17K
|BTCUSD
|-2.9M
|GBPUSD
|-14K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +465.56 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +35.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
İnceleme yok
