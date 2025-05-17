SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RazerTrade Global Trading
Yusmanto

RazerTrade Global Trading

Yusmanto
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD
büyüme başlangıcı: 2025 76%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 155
Kârla kapanan işlemler:
2 348 (74.42%)
Zararla kapanan işlemler:
807 (25.58%)
En iyi işlem:
465.56 USD
En kötü işlem:
-130.01 USD
Brüt kâr:
12 688.45 USD (15 505 008 pips)
Brüt zarar:
-7 693.21 USD (18 376 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (35.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
854.09 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
1 539 (48.78%)
Satış işlemleri:
1 616 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
5.40 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-706.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.42 USD (9)
Aylık büyüme:
19.37%
Yıllık tahmin:
235.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.62 USD
Maksimum:
706.42 USD (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.96% (338.59 USD)
Varlığa göre:
27.84% (1 181.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 826
USDJPY 686
EURJPY 489
GBPJPY 412
BTCUSD 406
GBPUSD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 437
EURJPY 500
GBPJPY 381
BTCUSD 1.3K
GBPUSD 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
USDJPY 19K
EURJPY 8.5K
GBPJPY 17K
BTCUSD -2.9M
GBPUSD -14K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +465.56 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +35.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -706.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
12 daha fazla...
Full Automatic Trading using RazerTrade Global Trading
More Information Visit RazerTrade Global Markets International
İnceleme yok
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.12 16:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RazerTrade Global Trading
Ayda 33 USD
76%
0
0
USD
4.8K
USD
20
100%
3 155
74%
100%
1.64
1.58
USD
28%
1:500
