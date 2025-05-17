- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
794 (90.22%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (9.77%)
En iyi işlem:
2 424.86 USD
En kötü işlem:
-2 441.82 USD
Brüt kâr:
42 958.90 USD (6 834 443 pips)
Brüt zarar:
-25 777.77 USD (13 766 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (4 929.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 929.93 USD (93)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
65.25%
Maks. mevduat yükü:
55.19%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
368 (41.82%)
Satış işlemleri:
512 (58.18%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
19.52 USD
Ortalama kâr:
54.10 USD
Ortalama zarar:
-299.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 921.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 441.82 USD (1)
Aylık büyüme:
41.76%
Yıllık tahmin:
506.72%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.30 USD
Maksimum:
3 290.61 USD (15.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.10% (373.07 USD)
Varlığa göre:
91.65% (11 450.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-42K
|BTCUSD
|-6.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 424.86 USD
En kötü işlem: -2 442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 929.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 921.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
İnceleme yok