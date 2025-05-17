SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Maxyce
Indra Ali

Maxyce

Indra Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 694%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
880
Kârla kapanan işlemler:
794 (90.22%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (9.77%)
En iyi işlem:
2 424.86 USD
En kötü işlem:
-2 441.82 USD
Brüt kâr:
42 958.90 USD (6 834 443 pips)
Brüt zarar:
-25 777.77 USD (13 766 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (4 929.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 929.93 USD (93)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
65.25%
Maks. mevduat yükü:
55.19%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
368 (41.82%)
Satış işlemleri:
512 (58.18%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
19.52 USD
Ortalama kâr:
54.10 USD
Ortalama zarar:
-299.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 921.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 441.82 USD (1)
Aylık büyüme:
41.76%
Yıllık tahmin:
506.72%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.30 USD
Maksimum:
3 290.61 USD (15.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.10% (373.07 USD)
Varlığa göre:
91.65% (11 450.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 464
BTCUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -42K
BTCUSD -6.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 424.86 USD
En kötü işlem: -2 442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 929.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 921.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 18:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
