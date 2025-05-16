SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Powerful Price Action EA 5Y
Botond Ratonyi

Powerful Price Action EA 5Y

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
37 (60.65%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (39.34%)
En iyi işlem:
17.56 USD
En kötü işlem:
-24.08 USD
Brüt kâr:
186.72 USD (21 900 pips)
Brüt zarar:
-173.58 USD (18 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.26%
Maks. mevduat yükü:
103.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
36 (59.02%)
Satış işlemleri:
25 (40.98%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
5.05 USD
Ortalama zarar:
-7.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.92 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.02%
Yıllık tahmin:
-24.54%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.09 USD
Maksimum:
41.94 USD (17.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.42% (41.94 USD)
Varlığa göre:
12.61% (27.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 23
NZDUSD 10
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 7
USDCHF 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 20
NZDUSD 15
EURUSD 22
GBPUSD 38
NZDCAD -24
USDCHF -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.9K
NZDUSD 1.6K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 4K
NZDCAD -3.1K
USDCHF -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.56 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
9.18 × 11
FBS-Real
13.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.24 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 05:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 12:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 03:12
Share of trading days is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Powerful Price Action EA 5Y
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
213
USD
18
98%
61
60%
98%
1.07
0.22
USD
17%
1:30
Kopyala

