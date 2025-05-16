SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI ZeroPoint Gold 100000K USD
Peter Robert Grange

AI ZeroPoint Gold 100000K USD

Peter Robert Grange
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
40 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (21.57%)
En iyi işlem:
3 682.46 USD
En kötü işlem:
-26 768.03 USD
Brüt kâr:
44 288.80 USD (6 910 pips)
Brüt zarar:
-49 696.58 USD (6 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4 559.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 086.76 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
4.68%
Maks. mevduat yükü:
123.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-106.03 USD
Ortalama kâr:
1 107.22 USD
Ortalama zarar:
-4 517.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19 555.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 768.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 407.78 USD
Maksimum:
42 508.54 USD (31.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.01% (42 508.54 USD)
Varlığa göre:
18.93% (25 159.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 488
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 682.46 USD
En kötü işlem: -26 768 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 559.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19 555.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 15:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.19% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 22:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 19:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 06:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 12:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.19 13:02
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI ZeroPoint Gold 100000K USD
Ayda 999 USD
-5%
0
0
USD
95K
USD
19
100%
51
78%
5%
0.89
-106.03
USD
31%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.