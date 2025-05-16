- Büyüme
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
40 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (21.57%)
En iyi işlem:
3 682.46 USD
En kötü işlem:
-26 768.03 USD
Brüt kâr:
44 288.80 USD (6 910 pips)
Brüt zarar:
-49 696.58 USD (6 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4 559.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 086.76 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
4.68%
Maks. mevduat yükü:
123.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-106.03 USD
Ortalama kâr:
1 107.22 USD
Ortalama zarar:
-4 517.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19 555.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 768.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 407.78 USD
Maksimum:
42 508.54 USD (31.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.01% (42 508.54 USD)
Varlığa göre:
18.93% (25 159.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|488
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 682.46 USD
En kötü işlem: -26 768 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 559.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -19 555.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
100%
51
78%
5%
0.89
-106.03
USD
USD
31%
1:200