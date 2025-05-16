- Büyüme
İşlemler:
1 366
Kârla kapanan işlemler:
637 (46.63%)
Zararla kapanan işlemler:
729 (53.37%)
En iyi işlem:
54.73 USD
En kötü işlem:
-50.50 USD
Brüt kâr:
4 281.31 USD (427 734 pips)
Brüt zarar:
-4 325.35 USD (429 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (188.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.95 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.26%
Maks. mevduat yükü:
39.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
791 (57.91%)
Satış işlemleri:
575 (42.09%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-187.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.29 USD (10)
Aylık büyüme:
19.95%
Yıllık tahmin:
242.08%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
437.18 USD
Maksimum:
585.67 USD (90.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.31% (585.67 USD)
Varlığa göre:
55.07% (42.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1365
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-46
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|USDJPY
|350
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +54.73 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +188.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -187.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MarketsVox-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fibo - Daily - Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-9%
0
0
USD
USD
456
USD
USD
20
96%
1 366
46%
72%
0.98
-0.03
USD
USD
90%
1:500