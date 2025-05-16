SinyallerBölümler
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes MarketsVox

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
MarketsVox-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 366
Kârla kapanan işlemler:
637 (46.63%)
Zararla kapanan işlemler:
729 (53.37%)
En iyi işlem:
54.73 USD
En kötü işlem:
-50.50 USD
Brüt kâr:
4 281.31 USD (427 734 pips)
Brüt zarar:
-4 325.35 USD (429 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (188.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.95 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.26%
Maks. mevduat yükü:
39.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
791 (57.91%)
Satış işlemleri:
575 (42.09%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-187.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.29 USD (10)
Aylık büyüme:
19.95%
Yıllık tahmin:
242.08%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
437.18 USD
Maksimum:
585.67 USD (90.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.31% (585.67 USD)
Varlığa göre:
55.07% (42.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1365
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -46
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.3K
USDJPY 350
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.73 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +188.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -187.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MarketsVox-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Fibo - Daily - Gold
İnceleme yok
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 04:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 18:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 10:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 00:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
