Vo Minh Nhut

Bachudaigia

Vo Minh Nhut
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 124%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
55 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (20.29%)
En iyi işlem:
9.76 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
128.50 USD (6 766 pips)
Brüt zarar:
-44.15 USD (2 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.43 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
16.01%
Maks. mevduat yükü:
940.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
7.59
Alış işlemleri:
34 (49.28%)
Satış işlemleri:
35 (50.72%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-3.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.12 USD (2)
Aylık büyüme:
15.98%
Yıllık tahmin:
193.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.12 USD (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.01% (11.12 USD)
Varlığa göre:
94.12% (97.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 25
AUDUSDm 18
NZDUSDm 13
NZDJPYm 9
GBPJPYm 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 29
AUDUSDm 25
NZDUSDm 18
NZDJPYm 7
GBPJPYm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 1.5K
AUDUSDm 1.2K
NZDUSDm 920
NZDJPYm 517
GBPJPYm 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.76 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
