- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
55 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (20.29%)
En iyi işlem:
9.76 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
128.50 USD (6 766 pips)
Brüt zarar:
-44.15 USD (2 303 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.43 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
16.01%
Maks. mevduat yükü:
940.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
7.59
Alış işlemleri:
34 (49.28%)
Satış işlemleri:
35 (50.72%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-3.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.12 USD (2)
Aylık büyüme:
15.98%
Yıllık tahmin:
193.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.12 USD (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.01% (11.12 USD)
Varlığa göre:
94.12% (97.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|25
|AUDUSDm
|18
|NZDUSDm
|13
|NZDJPYm
|9
|GBPJPYm
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm
|29
|AUDUSDm
|25
|NZDUSDm
|18
|NZDJPYm
|7
|GBPJPYm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm
|1.5K
|AUDUSDm
|1.2K
|NZDUSDm
|920
|NZDJPYm
|517
|GBPJPYm
|324
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.76 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
