Brayner Elias Vidal Marins

BILLS HADGE

Brayner Elias Vidal Marins
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
90 (32.60%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (67.39%)
En iyi işlem:
1 188.00 BRL
En kötü işlem:
-324.00 BRL
Brüt kâr:
16 913.00 BRL (37 135 pips)
Brüt zarar:
-16 362.00 BRL (39 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 634.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 202.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
8.86%
Maks. mevduat yükü:
42.28%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
86 (31.16%)
Satış işlemleri:
190 (68.84%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.00 BRL
Ortalama kâr:
187.92 BRL
Ortalama zarar:
-87.97 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-648.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 730.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
19.29%
Yıllık tahmin:
234.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 547.00 BRL
Maksimum:
2 752.00 BRL (52.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.48% (2 752.00 BRL)
Varlığa göre:
22.77% (418.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 157
WINQ25 68
WINJ25 32
WINV25 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 -420
WINQ25 -280
WINJ25 -292
WINV25 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 -2.5K
WINQ25 -3.6K
WINJ25 -1.9K
WINV25 5.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 188.00 BRL
En kötü işlem: -324 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 634.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -648.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
