- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
90 (32.60%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (67.39%)
En iyi işlem:
1 188.00 BRL
En kötü işlem:
-324.00 BRL
Brüt kâr:
16 913.00 BRL (37 135 pips)
Brüt zarar:
-16 362.00 BRL (39 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 634.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 202.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
8.86%
Maks. mevduat yükü:
42.28%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
86 (31.16%)
Satış işlemleri:
190 (68.84%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.00 BRL
Ortalama kâr:
187.92 BRL
Ortalama zarar:
-87.97 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-648.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 730.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
19.29%
Yıllık tahmin:
234.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 547.00 BRL
Maksimum:
2 752.00 BRL (52.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.48% (2 752.00 BRL)
Varlığa göre:
22.77% (418.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|157
|WINQ25
|68
|WINJ25
|32
|WINV25
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|-420
|WINQ25
|-280
|WINJ25
|-292
|WINV25
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|-2.5K
|WINQ25
|-3.6K
|WINJ25
|-1.9K
|WINV25
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 188.00 BRL
En kötü işlem: -324 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 634.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -648.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
