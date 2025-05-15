Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12 4.38 × 86 Exness-MT5Real7 9.42 × 152 FxPro-MT5 14.00 × 3 Exness-MT5Real3 15.57 × 205 JunoMarkets-Server 17.00 × 2 Exness-MT5Real8 19.89 × 227 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya