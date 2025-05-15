SinyallerBölümler
Thanh Sang Nguyen

Strader SW1

Thanh Sang Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
1 / 8.8K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 245%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
111 (57.21%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (42.78%)
En iyi işlem:
102.00 USD
En kötü işlem:
-60.90 USD
Brüt kâr:
2 361.84 USD (1 394 224 pips)
Brüt zarar:
-1 932.82 USD (888 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (166.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
19.67%
Maks. mevduat yükü:
14.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
122 (62.89%)
Satış işlemleri:
72 (37.11%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
21.28 USD
Ortalama zarar:
-23.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-370.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.06 USD (9)
Aylık büyüme:
10.81%
Yıllık tahmin:
131.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
372.94 USD (45.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.58% (208.84 USD)
Varlığa göre:
5.43% (36.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 429
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.00 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +166.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -370.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 07:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.68% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 00:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.15 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
