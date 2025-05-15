- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
111 (57.21%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (42.78%)
En iyi işlem:
102.00 USD
En kötü işlem:
-60.90 USD
Brüt kâr:
2 361.84 USD (1 394 224 pips)
Brüt zarar:
-1 932.82 USD (888 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (166.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
19.67%
Maks. mevduat yükü:
14.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
122 (62.89%)
Satış işlemleri:
72 (37.11%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
21.28 USD
Ortalama zarar:
-23.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-370.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.06 USD (9)
Aylık büyüme:
10.81%
Yıllık tahmin:
131.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
372.94 USD (45.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.58% (208.84 USD)
Varlığa göre:
5.43% (36.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|429
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.00 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +166.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -370.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
