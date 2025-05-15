SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BOC TRADING 1
Tuan Dung Nguyen

BOC TRADING 1

Tuan Dung Nguyen
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
87 (54.37%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (45.63%)
En iyi işlem:
23.15 USD
En kötü işlem:
-20.04 USD
Brüt kâr:
448.80 USD (265 815 pips)
Brüt zarar:
-459.96 USD (347 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (42.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.25 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
7.82%
Maks. mevduat yükü:
29.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
81 (50.63%)
Satış işlemleri:
79 (49.38%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-56.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.87 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.44%
Yıllık tahmin:
-90.24%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.41 USD
Maksimum:
178.81 USD (28.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.91% (178.81 USD)
Varlığa göre:
11.51% (15.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 158
GBPUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -12
GBPUSDm 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -82K
GBPUSDm 33
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.15 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

PEAK TRADING – RISK CONTROLLED, PROFIT OPTIMIZED

  • No need to "trade big"; with just 0.03 lots per order, I manage the market using precise analysis strategies and absolutely disciplined capital management.

  • Each trade has a strict 3% Profit/Loss limit.

  • No excessive margin – No emotional trading

  • Strict Stop Loss – Optimal Take Profit

  • No overtrading, no FOMO

  • Suitable for new & medium-term investors

💼 I don't promise quick riches. I build solid, steady profit – trade by trade, cent by cent.
🔥 It's time to break free from emotional trading and join a systematic investment approach.

WhatsApp: +84825678966

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

高阶交易 – 控制风险，优化收益

  • 无需“大仓位交易”，每单仅0.03手，我通过精准的分析策略以及极其严谨的资金管理来掌控市场。

  • 每单盈亏严格限定在3%。

  • 不过度使用杠杆 – 不进行情绪化交易

  • 严格止损 – 优化止盈

  • 不过度交易，杜绝FOMO

  • 适合新手及中期投资者

💼 我不承诺快速致富。我建立稳健的收益——来自每一单，每一分。
🔥 是时候摆脱情绪化交易，加入系统的投资体系了。

WhatsApp: +84825678966

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIAO DỊCH ĐỈNH CAO – KIỂM SOÁT RỦI RO, TỐI ƯU LỢI NHUẬN

  • Không cần “đánh lớn”, chỉ với mỗi lệnh 0.03 lot, tôi đã kiểm soát thị trường bằng chiến lược phân tích chuẩn xác & quản trị vốn tuyệt đối kỷ luật

  • Mỗi lệnh auto LÃI/LỖ chỉ 3%.

  • Không margin quá tay – Không giao dịch cảm tính

  • Stop Loss chặt – Take Profit tối ưu

  • Không over trade, không FOMO

  • Phù hợp với nhà đầu tư mới & trung hạn

💼 Tôi không hứa hẹn làm giàu nhanh. Tôi xây dựng lợi nhuận vững chắc – từng lệnh, từng xu.
🔥 Đã đến lúc bạn thoát khỏi giao dịch cảm tính, gia nhập hệ thống đầu tư bài bản.

WhatsApp: +84825678966





































İnceleme yok
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 10:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 13:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 13:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BOC TRADING 1
Ayda 38 USD
-32%
0
0
USD
143
USD
24
77%
160
54%
8%
0.97
-0.07
USD
65%
1:200
