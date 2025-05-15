- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|158
|GBPUSDm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-12
|GBPUSDm
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-82K
|GBPUSDm
|33
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PEAK TRADING – RISK CONTROLLED, PROFIT OPTIMIZED
-
No need to "trade big"; with just 0.03 lots per order, I manage the market using precise analysis strategies and absolutely disciplined capital management.
-
Each trade has a strict 3% Profit/Loss limit.
-
No excessive margin – No emotional trading
-
Strict Stop Loss – Optimal Take Profit
-
No overtrading, no FOMO
-
Suitable for new & medium-term investors
💼 I don't promise quick riches. I build solid, steady profit – trade by trade, cent by cent.
🔥 It's time to break free from emotional trading and join a systematic investment approach.
WhatsApp: +84825678966
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
高阶交易 – 控制风险，优化收益
-
无需“大仓位交易”，每单仅0.03手，我通过精准的分析策略以及极其严谨的资金管理来掌控市场。
-
每单盈亏严格限定在3%。
-
不过度使用杠杆 – 不进行情绪化交易
-
严格止损 – 优化止盈
-
不过度交易，杜绝FOMO
-
适合新手及中期投资者
💼 我不承诺快速致富。我建立稳健的收益——来自每一单，每一分。
🔥 是时候摆脱情绪化交易，加入系统的投资体系了。
WhatsApp: +84825678966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIAO DỊCH ĐỈNH CAO – KIỂM SOÁT RỦI RO, TỐI ƯU LỢI NHUẬN
-
Không cần “đánh lớn”, chỉ với mỗi lệnh 0.03 lot, tôi đã kiểm soát thị trường bằng chiến lược phân tích chuẩn xác & quản trị vốn tuyệt đối kỷ luật
-
Mỗi lệnh auto LÃI/LỖ chỉ 3%.
-
Không margin quá tay – Không giao dịch cảm tính
-
Stop Loss chặt – Take Profit tối ưu
-
Không over trade, không FOMO
-
Phù hợp với nhà đầu tư mới & trung hạn
💼 Tôi không hứa hẹn làm giàu nhanh. Tôi xây dựng lợi nhuận vững chắc – từng lệnh, từng xu.
🔥 Đã đến lúc bạn thoát khỏi giao dịch cảm tính, gia nhập hệ thống đầu tư bài bản.
WhatsApp: +84825678966
