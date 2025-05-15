SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rafanisti Project
Marchel S Kaligis

Rafanisti Project

Marchel S Kaligis
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
128 (40.25%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (59.75%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-21.09 USD
Brüt kâr:
906.99 USD (366 567 pips)
Brüt zarar:
-918.66 USD (391 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (32.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.89 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
1.57%
Maks. mevduat yükü:
58.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
167 (52.52%)
Satış işlemleri:
151 (47.48%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-41.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.19 USD (10)
Aylık büyüme:
56.30%
Yıllık tahmin:
683.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.62 USD
Maksimum:
215.31 USD (56.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.75% (214.61 USD)
Varlığa göre:
3.48% (7.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 315
US500 2
USOIL 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12
US500 0
USOIL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -25K
US500 -120
USOIL 34
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +32.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.73 × 229
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 14:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.26 13:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 12:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of trades is too low
