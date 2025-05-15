- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
128 (40.25%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (59.75%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-21.09 USD
Brüt kâr:
906.99 USD (366 567 pips)
Brüt zarar:
-918.66 USD (391 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (32.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.89 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
1.57%
Maks. mevduat yükü:
58.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
167 (52.52%)
Satış işlemleri:
151 (47.48%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-41.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.19 USD (10)
Aylık büyüme:
56.30%
Yıllık tahmin:
683.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.62 USD
Maksimum:
215.31 USD (56.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.75% (214.61 USD)
Varlığa göre:
3.48% (7.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|315
|US500
|2
|USOIL
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-12
|US500
|0
|USOIL
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|US500
|-120
|USOIL
|34
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +32.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.73 × 229
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-4%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
20
0%
318
40%
2%
0.98
-0.04
USD
USD
57%
1:500