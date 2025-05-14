- Büyüme
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
485 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
90.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13 588.42 USD (800 549 pips)
Brüt zarar:
-42.59 USD
Maksimum ardışık kazanç:
485 (13 588.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 588.42 USD (485)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.15%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
4515.28
Alış işlemleri:
485 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
319.05
Beklenen getiri:
28.02 USD
Ortalama kâr:
28.02 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
3.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (2.40 USD)
Varlığa göre:
12.30% (13 212.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|343
|AUDCHF
|142
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|13K
|AUDCHF
|839
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|768K
|AUDCHF
|32K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 485
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13 588.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.04 × 27
VantageFXInternational-Live
|0.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
|5.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 3
TickmillUK-Live
|18.00 × 1
Weltrade-Real
|23.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
19
100%
485
100%
100%
319.05
28.02
USD
USD
12%
1:200