Filippo Mugnaini

DRAGON TRADER AUDGBP

Filippo Mugnaini
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
485 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
90.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
13 588.42 USD (800 549 pips)
Brüt zarar:
-42.59 USD
Maksimum ardışık kazanç:
485 (13 588.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 588.42 USD (485)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.15%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
4515.28
Alış işlemleri:
485 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
319.05
Beklenen getiri:
28.02 USD
Ortalama kâr:
28.02 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
3.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (2.40 USD)
Varlığa göre:
12.30% (13 212.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 343
AUDCHF 142
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 13K
AUDCHF 839
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 768K
AUDCHF 32K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 485
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +13 588.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.04 × 27
VantageFXInternational-Live
0.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 3
TickmillUK-Live
18.00 × 1
Weltrade-Real
23.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
