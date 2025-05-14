- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
23 (38.33%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (61.67%)
En iyi işlem:
714.80 USD
En kötü işlem:
-1 205.60 USD
Brüt kâr:
10 641.89 USD (50 153 pips)
Brüt zarar:
-10 592.39 USD (46 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 787.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 787.80 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
49.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
34 (56.67%)
Satış işlemleri:
26 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
462.69 USD
Ortalama zarar:
-286.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 459.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 528.60 USD (2)
Aylık büyüme:
45.69%
Yıllık tahmin:
554.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 185.10 USD
Maksimum:
3 284.40 USD (66.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.26% (2 617.40 USD)
Varlığa göre:
60.60% (504.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|archived
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|823
|archived
|-773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.1K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +714.80 USD
En kötü işlem: -1 206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 787.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 459.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
22
88%
60
38%
59%
1.00
0.82
USD
USD
76%
1:50