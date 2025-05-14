SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sn1thPRO
M Fathin L Albari

Sn1thPRO

M Fathin L Albari
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FBS-Real-6
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
23 (38.33%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (61.67%)
En iyi işlem:
714.80 USD
En kötü işlem:
-1 205.60 USD
Brüt kâr:
10 641.89 USD (50 153 pips)
Brüt zarar:
-10 592.39 USD (46 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 787.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 787.80 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
49.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
34 (56.67%)
Satış işlemleri:
26 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
462.69 USD
Ortalama zarar:
-286.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 459.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 528.60 USD (2)
Aylık büyüme:
45.69%
Yıllık tahmin:
554.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 185.10 USD
Maksimum:
3 284.40 USD (66.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.26% (2 617.40 USD)
Varlığa göre:
60.60% (504.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
archived 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 823
archived -773
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.1K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +714.80 USD
En kötü işlem: -1 206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 787.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 459.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.01 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 14:00
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 07:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 04:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sn1thPRO
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
3.1K
USD
22
88%
60
38%
59%
1.00
0.82
USD
76%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.