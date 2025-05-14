SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Vinh Mt Cook
Walter Joseph Dillard

Vinh Mt Cook

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
102 (77.86%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (22.14%)
En iyi işlem:
189.41 USD
En kötü işlem:
-435.43 USD
Brüt kâr:
2 420.54 USD (65 490 pips)
Brüt zarar:
-1 295.43 USD (30 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (337.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
486.56 USD (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
6.16%
Maks. mevduat yükü:
4.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
85 (64.89%)
Satış işlemleri:
46 (35.11%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
8.59 USD
Ortalama kâr:
23.73 USD
Ortalama zarar:
-44.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-32.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-437.28 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.69%
Yıllık tahmin:
-68.98%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
743.78 USD (6.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.30% (743.78 USD)
Varlığa göre:
4.03% (475.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.41 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +337.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AtlanticPearl-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 08:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 03:43
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vinh Mt Cook
Ayda 999 USD
11%
0
0
USD
11K
USD
47
92%
131
77%
6%
1.86
8.59
USD
6%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.