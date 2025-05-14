SinyallerBölümler
Sebastien Rouille

BanKaiBot

Sebastien Rouille
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 93%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
403
Kârla kapanan işlemler:
371 (92.05%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (7.94%)
En iyi işlem:
96.98 USD
En kötü işlem:
-546.21 USD
Brüt kâr:
5 570.96 USD (5 709 956 pips)
Brüt zarar:
-1 839.69 USD (374 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (784.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
877.70 USD (29)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
308 (76.43%)
Satış işlemleri:
95 (23.57%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
9.26 USD
Ortalama kâr:
15.02 USD
Ortalama zarar:
-57.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-546.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.21 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.03%
Yıllık tahmin:
0.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
546.21 USD (10.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.35% (240.76 USD)
Varlığa göre:
58.12% (3 155.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 73
XAUUSD 70
SP500 68
USOUSD 65
USDCHF 47
XAGUSD 47
GBPCHF 17
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
NAS100 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 559
XAUUSD 887
SP500 620
USOUSD 1.1K
USDCHF 519
XAGUSD -465
GBPCHF 386
EURUSD 55
AUDCHF 33
USDJPY 16
NAS100 19
NZDCHF 19
AUDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 5.1M
XAUUSD 74K
SP500 138K
USOUSD 30K
USDCHF -4.6K
XAGUSD -14K
GBPCHF 5.3K
EURUSD 1.6K
AUDCHF 649
USDJPY 1.7K
NAS100 19K
NZDCHF 88
AUDUSD 55
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.98 USD
En kötü işlem: -546 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +784.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.00 × 18
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
