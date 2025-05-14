- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
403
Kârla kapanan işlemler:
371 (92.05%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (7.94%)
En iyi işlem:
96.98 USD
En kötü işlem:
-546.21 USD
Brüt kâr:
5 570.96 USD (5 709 956 pips)
Brüt zarar:
-1 839.69 USD (374 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (784.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
877.70 USD (29)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
308 (76.43%)
Satış işlemleri:
95 (23.57%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
9.26 USD
Ortalama kâr:
15.02 USD
Ortalama zarar:
-57.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-546.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.21 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.03%
Yıllık tahmin:
0.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
546.21 USD (10.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.35% (240.76 USD)
Varlığa göre:
58.12% (3 155.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|70
|SP500
|68
|USOUSD
|65
|USDCHF
|47
|XAGUSD
|47
|GBPCHF
|17
|EURUSD
|4
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|3
|NAS100
|2
|NZDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|559
|XAUUSD
|887
|SP500
|620
|USOUSD
|1.1K
|USDCHF
|519
|XAGUSD
|-465
|GBPCHF
|386
|EURUSD
|55
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|16
|NAS100
|19
|NZDCHF
|19
|AUDUSD
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|5.1M
|XAUUSD
|74K
|SP500
|138K
|USOUSD
|30K
|USDCHF
|-4.6K
|XAGUSD
|-14K
|GBPCHF
|5.3K
|EURUSD
|1.6K
|AUDCHF
|649
|USDJPY
|1.7K
|NAS100
|19K
|NZDCHF
|88
|AUDUSD
|55
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.98 USD
En kötü işlem: -546 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +784.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
