Ralph Kohler

Steady Medium Risk 30p SL NonUS PH

Ralph Kohler
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
OxSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 118
Kârla kapanan işlemler:
1 520 (71.76%)
Zararla kapanan işlemler:
598 (28.23%)
En iyi işlem:
198.09 USD
En kötü işlem:
-441.75 USD
Brüt kâr:
4 324.58 USD (101 532 pips)
Brüt zarar:
-6 337.42 USD (89 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (63.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.09 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
60.10%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
1 465 (69.17%)
Satış işlemleri:
653 (30.83%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-0.95 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-10.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-3 410.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 410.48 USD (20)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
21.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 616.74 USD
Maksimum:
3 448.84 USD (16.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.84% (3 448.42 USD)
Varlığa göre:
14.58% (3 381.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.PRO 1931
GBPUSD.PRO 93
GBPCAD.PRO 64
AUDCAD.PRO 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO -132
GBPCAD.PRO 208
AUDCAD.PRO 101
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.PRO 3K
GBPUSD.PRO -1.8K
GBPCAD.PRO 8.2K
AUDCAD.PRO 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.09 USD
En kötü işlem: -442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +63.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 410.48 USD

Veri yok

The goal of this signal is to produce a steady 2% per month, with  less than 8% max drawdown.  

This is the first signal I've published.

It trades on the Euro-US Dollar.

