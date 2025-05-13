SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rofiknur EA 4
NUR ROFIK

Rofiknur EA 4

NUR ROFIK
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 189%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
116 (61.05%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (38.95%)
En iyi işlem:
19 740.91 USD
En kötü işlem:
-3 976.69 USD
Brüt kâr:
117 677.36 USD (56 390 pips)
Brüt zarar:
-34 182.11 USD (42 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 644.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44 199.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
107.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.94
Alış işlemleri:
91 (47.89%)
Satış işlemleri:
99 (52.11%)
Kâr faktörü:
3.44
Beklenen getiri:
439.45 USD
Ortalama kâr:
1 014.46 USD
Ortalama zarar:
-461.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 164.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 994.07 USD (6)
Aylık büyüme:
17.78%
Yıllık tahmin:
215.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 994.07 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (5 091.22 USD)
Varlığa göre:
76.26% (49 969.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 187
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 39K
archived 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 14K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 740.91 USD
En kötü işlem: -3 977 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 644.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 164.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 daha fazla...
Price of EA is 1000 usd . WA +62-857-3743-3636
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 00:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 11:34
Share of trading days is too low
2025.05.14 11:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 21:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.