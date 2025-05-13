- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
116 (61.05%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (38.95%)
En iyi işlem:
19 740.91 USD
En kötü işlem:
-3 976.69 USD
Brüt kâr:
117 677.36 USD (56 390 pips)
Brüt zarar:
-34 182.11 USD (42 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 644.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44 199.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
107.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.94
Alış işlemleri:
91 (47.89%)
Satış işlemleri:
99 (52.11%)
Kâr faktörü:
3.44
Beklenen getiri:
439.45 USD
Ortalama kâr:
1 014.46 USD
Ortalama zarar:
-461.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 164.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 994.07 USD (6)
Aylık büyüme:
17.78%
Yıllık tahmin:
215.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 994.07 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (5 091.22 USD)
Varlığa göre:
76.26% (49 969.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|187
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|39K
|archived
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|14K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 740.91 USD
En kötü işlem: -3 977 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 644.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 164.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
Price of EA is 1000 usd . WA +62-857-3743-3636
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
189%
0
0
USD
USD
123K
USD
USD
22
98%
190
61%
100%
3.44
439.45
USD
USD
76%
1:500