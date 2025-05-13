SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Setu Pahing
Muhamad Adi Sujai

Setu Pahing

Muhamad Adi Sujai
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
FBS-Real-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
191 (62.62%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (37.38%)
En iyi işlem:
434.76 USD
En kötü işlem:
-81.02 USD
Brüt kâr:
3 838.84 USD (74 277 pips)
Brüt zarar:
-1 582.59 USD (83 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (113.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 102.53 USD (21)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
97.39%
Maks. mevduat yükü:
130.97%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
6.57
Alış işlemleri:
179 (58.69%)
Satış işlemleri:
126 (41.31%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
20.10 USD
Ortalama zarar:
-13.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.50 USD (4)
Aylık büyüme:
20.90%
Yıllık tahmin:
253.58%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
343.45 USD (6.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.66% (285.15 USD)
Varlığa göre:
78.45% (2 435.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
AUDNZD 60
GBPJPY 35
GBPUSD 33
USDJPY 29
EURCAD 27
archived 26
EURGBP 12
AUDUSD 10
EURJPY 9
EURNZD 2
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 59
AUDNZD 179
GBPJPY 72
GBPUSD 247
USDJPY 87
EURCAD 63
archived 1.4K
EURGBP 50
AUDUSD -5
EURJPY 43
EURNZD 1
EURAUD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
AUDNZD 4.2K
GBPJPY -12K
GBPUSD -4.2K
USDJPY 4.9K
EURCAD -625
archived 0
EURGBP 525
AUDUSD 105
EURJPY 6.3K
EURNZD 143
EURAUD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +434.76 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +113.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMUK-Real 3
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
FBS-Real-1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Exness-Real28
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 21
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
231 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Momentum and trend follower strategy, order on price correction
İnceleme yok
2025.09.30 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.15 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Setu Pahing
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
3.3K
USD
22
91%
305
62%
97%
2.42
7.40
USD
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.