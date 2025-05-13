SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Auto CT corporate evenesia by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto CT corporate evenesia by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 78 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
980
Kârla kapanan işlemler:
275 (28.06%)
Zararla kapanan işlemler:
705 (71.94%)
En iyi işlem:
2 004.00 USD
En kötü işlem:
-1 093.37 USD
Brüt kâr:
99 363.30 USD (620 126 pips)
Brüt zarar:
-111 193.11 USD (514 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (248.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 639.72 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
74.51%
Maks. mevduat yükü:
159.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
692 (70.61%)
Satış işlemleri:
288 (29.39%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-12.07 USD
Ortalama kâr:
361.32 USD
Ortalama zarar:
-157.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 263.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 117.95 USD (24)
Aylık büyüme:
-29.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 625.59 USD
Maksimum:
22 450.95 USD (228.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.78% (22 431.37 USD)
Varlığa göre:
58.52% (343.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 980
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 106K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 004.00 USD
En kötü işlem: -1 093 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +248.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 263.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
Auto Copy Trade Corporate Account evenesia

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $3.000
Start Trade : May 13, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


İnceleme yok
2025.10.15 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 04:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 03:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 01:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
