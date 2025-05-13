- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
980
Kârla kapanan işlemler:
275 (28.06%)
Zararla kapanan işlemler:
705 (71.94%)
En iyi işlem:
2 004.00 USD
En kötü işlem:
-1 093.37 USD
Brüt kâr:
99 363.30 USD (620 126 pips)
Brüt zarar:
-111 193.11 USD (514 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (248.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 639.72 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
74.51%
Maks. mevduat yükü:
159.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
692 (70.61%)
Satış işlemleri:
288 (29.39%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-12.07 USD
Ortalama kâr:
361.32 USD
Ortalama zarar:
-157.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 263.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 117.95 USD (24)
Aylık büyüme:
-29.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 625.59 USD
Maksimum:
22 450.95 USD (228.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.78% (22 431.37 USD)
Varlığa göre:
58.52% (343.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|980
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|106K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 004.00 USD
En kötü işlem: -1 093 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +248.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 263.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Auto Copy Trade Corporate Account evenesia
Provide by Traders Family
Balance : $3.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $3.000
Start Trade : May 13, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 78 USD
-68%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
22
0%
980
28%
75%
0.89
-12.07
USD
USD
100%
1:50