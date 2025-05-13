SinyallerBölümler
Muhammad Nurul

Gods Hand Fx

Muhammad Nurul
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 111%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
503
Kârla kapanan işlemler:
230 (45.72%)
Zararla kapanan işlemler:
273 (54.27%)
En iyi işlem:
122.23 USD
En kötü işlem:
-52.04 USD
Brüt kâr:
2 273.19 USD (616 459 pips)
Brüt zarar:
-1 357.78 USD (304 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (213.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
388.82 USD (22)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
17.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
204 (40.56%)
Satış işlemleri:
299 (59.44%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
9.88 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-108.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-166.79 USD (5)
Aylık büyüme:
69.41%
Yıllık tahmin:
842.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.59 USD
Maksimum:
202.15 USD (9.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.09% (182.40 USD)
Varlığa göre:
9.23% (90.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 157
GBPUSD 72
USDCAD 48
NZDUSD 37
AUDUSD 37
EURUSD 36
USDCHF 24
BTCUSD 16
XAGUSD 16
CHFJPY 10
USDJPY 9
CADCHF 8
EURCAD 5
EURJPY 5
EURNZD 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
EURAUD 3
ETHUSD 3
XAUEUR 3
NZDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 653
GBPUSD 456
USDCAD -37
NZDUSD 7
AUDUSD 22
EURUSD -72
USDCHF -6
BTCUSD 35
XAGUSD 17
CHFJPY -58
USDJPY -44
CADCHF 18
EURCAD -2
EURJPY -9
EURNZD 0
GBPJPY -21
EURGBP -37
EURAUD -24
ETHUSD 0
XAUEUR 20
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD 14K
USDCAD 1.1K
NZDUSD -596
AUDUSD 568
EURUSD -3.3K
USDCHF -842
BTCUSD 274K
XAGUSD 38
CHFJPY -4.3K
USDJPY -5.9K
CADCHF 423
EURCAD -350
EURJPY -2.4K
EURNZD 115
GBPJPY -2.6K
EURGBP -1.4K
EURAUD -1.8K
ETHUSD -749
XAUEUR 1.1K
NZDCHF -52
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.23 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +213.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.15 × 27
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
DooFintech-Live 5
0.77 × 13
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
339 daha fazla...
hello traders with about 9 years of experience in the forex industry, I trade using a simple price action strategy, but prioritize strict money management, with the aim of maintaining capital and being able to survive and succeed in the long term. let's succeed together using my signal


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gods Hand Fx
Ayda 35 USD
111%
0
0
USD
1.3K
USD
20
0%
503
45%
80%
1.67
1.82
USD
18%
1:500
