İşlemler:
503
Kârla kapanan işlemler:
230 (45.72%)
Zararla kapanan işlemler:
273 (54.27%)
En iyi işlem:
122.23 USD
En kötü işlem:
-52.04 USD
Brüt kâr:
2 273.19 USD (616 459 pips)
Brüt zarar:
-1 357.78 USD (304 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (213.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
388.82 USD (22)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
17.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
204 (40.56%)
Satış işlemleri:
299 (59.44%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
9.88 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-108.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-166.79 USD (5)
Aylık büyüme:
69.41%
Yıllık tahmin:
842.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.59 USD
Maksimum:
202.15 USD (9.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.09% (182.40 USD)
Varlığa göre:
9.23% (90.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|GBPUSD
|72
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|37
|AUDUSD
|37
|EURUSD
|36
|USDCHF
|24
|BTCUSD
|16
|XAGUSD
|16
|CHFJPY
|10
|USDJPY
|9
|CADCHF
|8
|EURCAD
|5
|EURJPY
|5
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|3
|EURAUD
|3
|ETHUSD
|3
|XAUEUR
|3
|NZDCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|653
|GBPUSD
|456
|USDCAD
|-37
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|22
|EURUSD
|-72
|USDCHF
|-6
|BTCUSD
|35
|XAGUSD
|17
|CHFJPY
|-58
|USDJPY
|-44
|CADCHF
|18
|EURCAD
|-2
|EURJPY
|-9
|EURNZD
|0
|GBPJPY
|-21
|EURGBP
|-37
|EURAUD
|-24
|ETHUSD
|0
|XAUEUR
|20
|NZDCHF
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|GBPUSD
|14K
|USDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|-596
|AUDUSD
|568
|EURUSD
|-3.3K
|USDCHF
|-842
|BTCUSD
|274K
|XAGUSD
|38
|CHFJPY
|-4.3K
|USDJPY
|-5.9K
|CADCHF
|423
|EURCAD
|-350
|EURJPY
|-2.4K
|EURNZD
|115
|GBPJPY
|-2.6K
|EURGBP
|-1.4K
|EURAUD
|-1.8K
|ETHUSD
|-749
|XAUEUR
|1.1K
|NZDCHF
|-52
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.23 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +213.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
hello traders with about 9 years of experience in the forex industry, I trade using a simple price action strategy, but prioritize strict money management, with the aim of maintaining capital and being able to survive and succeed in the long term. let's succeed together using my signal
