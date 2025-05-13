SinyallerBölümler
Marcos Roberto Macenski

Trader Macenski

Marcos Roberto Macenski
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
36 (45.56%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (54.43%)
En iyi işlem:
31.14 USD
En kötü işlem:
-36.62 USD
Brüt kâr:
370.22 USD (36 796 pips)
Brüt zarar:
-367.10 USD (36 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (58.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.74 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
10.22%
Maks. mevduat yükü:
81.66%
En son işlem:
20 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
41 (51.90%)
Satış işlemleri:
38 (48.10%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
10.28 USD
Ortalama zarar:
-8.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-69.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.04 USD (12)
Aylık büyüme:
-18.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.51 USD
Maksimum:
100.81 USD (35.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.72% (100.81 USD)
Varlığa göre:
28.86% (67.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.14 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +58.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
İnceleme yok
2025.09.14 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 04:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 01:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 08:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 04:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 05:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trader Macenski
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
135
USD
18
0%
79
45%
10%
1.00
0.04
USD
43%
1:500
