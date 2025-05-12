- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1441
|XAUUSD
|1420
|US30
|517
|USDJPY
|260
|GBPUSD
|233
|US500
|218
|XTIUSD
|67
|ETHUSD
|49
|UK100
|12
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-35
|XAUUSD
|164
|US30
|61
|USDJPY
|-38
|GBPUSD
|-34
|US500
|28
|XTIUSD
|-117
|ETHUSD
|-4
|UK100
|-9
|AUDNZD
|-1
|EURNZD
|-8
|GBPNZD
|-21
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|20
|NZDCHF
|-3
|EURAUD
|-9
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|-5
|EURUSD
|-1
|EURCAD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|-7
|CADCHF
|11
|AUDCAD
|-3
|AUDUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-344K
|XAUUSD
|20K
|US30
|61K
|USDJPY
|-2.4K
|GBPUSD
|-1.5K
|US500
|28K
|XTIUSD
|-227
|ETHUSD
|-42K
|UK100
|-6.5K
|AUDNZD
|-131
|EURNZD
|-1.5K
|GBPNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|1.5K
|AUDCHF
|-119
|GBPJPY
|134
|USDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|-245
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|652
|GBPAUD
|-825
|EURUSD
|-49
|EURCAD
|849
|GBPCHF
|547
|EURCHF
|-605
|CADCHF
|973
|AUDCAD
|-468
|AUDUSD
|-483
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5677
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 982
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Forex92 Robot – Güçlü ve güvenilir trend takip eden işlem robotu
Forex92 Robot, mql5.com’da sunulan güçlü ve güvenilir bir trend takip eden işlem robotudur. Güvenli bir ticaret stratejisi üzerine kuruludur ve martingale, grid, scalping veya yüksek frekanslı işlem (HFT) gibi riskli yöntemleri kullanmaz. Uzun vadeli istikrar ve başarı için tasarlanmıştır.
Forex92 Robot, kısa vadeli işlemler konusunda uzmanlaşmıştır ve tüm piyasa türlerinde esnek ve etkilidir. Forex, emtialar, endeksler veya kripto paralar olsun, bu uzman danışman piyasa koşullarına uyum sağlayarak fırsatları en üst düzeye çıkarırken riski kontrol altında tutar.
Kanıtlanmış stratejisi ve disiplinli yaklaşımı sayesinde Forex92 Robot, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir büyümeye önem veren yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.
