Usman Ahmed

Forex92 Robot Live Trading

Usman Ahmed
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 248
Kârla kapanan işlemler:
1 544 (36.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 704 (63.65%)
En iyi işlem:
157.11 USD
En kötü işlem:
-57.15 USD
Brüt kâr:
7 925.81 USD (22 630 337 pips)
Brüt zarar:
-7 916.41 USD (21 626 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (30.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.11 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
84.11%
Maks. mevduat yükü:
10.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
2 306 (54.28%)
Satış işlemleri:
1 942 (45.72%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-92.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.93 USD (12)
Aylık büyüme:
1.36%
Yıllık tahmin:
16.46%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.52 USD
Maksimum:
443.68 USD (32.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.40% (445.52 USD)
Varlığa göre:
27.28% (316.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1441
XAUUSD 1420
US30 517
USDJPY 260
GBPUSD 233
US500 218
XTIUSD 67
ETHUSD 49
UK100 12
AUDNZD 4
EURNZD 2
GBPNZD 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPJPY 2
USDCHF 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -35
XAUUSD 164
US30 61
USDJPY -38
GBPUSD -34
US500 28
XTIUSD -117
ETHUSD -4
UK100 -9
AUDNZD -1
EURNZD -8
GBPNZD -21
AUDJPY 9
AUDCHF -2
GBPJPY 1
USDCHF 20
NZDCHF -3
EURAUD -9
EURJPY 4
GBPAUD -5
EURUSD -1
EURCAD 6
GBPCHF 6
EURCHF -7
CADCHF 11
AUDCAD -3
AUDUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -344K
XAUUSD 20K
US30 61K
USDJPY -2.4K
GBPUSD -1.5K
US500 28K
XTIUSD -227
ETHUSD -42K
UK100 -6.5K
AUDNZD -131
EURNZD -1.5K
GBPNZD -3.8K
AUDJPY 1.5K
AUDCHF -119
GBPJPY 134
USDCHF 1.7K
NZDCHF -245
EURAUD -1.5K
EURJPY 652
GBPAUD -825
EURUSD -49
EURCAD 849
GBPCHF 547
EURCHF -605
CADCHF 973
AUDCAD -468
AUDUSD -483
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.11 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +30.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5677
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.92 × 982
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 daha fazla...
Forex92 Robot – Güçlü ve güvenilir trend takip eden işlem robotu

Forex92 Robot, mql5.com’da sunulan güçlü ve güvenilir bir trend takip eden işlem robotudur. Güvenli bir ticaret stratejisi üzerine kuruludur ve martingale, grid, scalping veya yüksek frekanslı işlem (HFT) gibi riskli yöntemleri kullanmaz. Uzun vadeli istikrar ve başarı için tasarlanmıştır.

Forex92 Robot, kısa vadeli işlemler konusunda uzmanlaşmıştır ve tüm piyasa türlerinde esnek ve etkilidir. Forex, emtialar, endeksler veya kripto paralar olsun, bu uzman danışman piyasa koşullarına uyum sağlayarak fırsatları en üst düzeye çıkarırken riski kontrol altında tutar.

Kanıtlanmış stratejisi ve disiplinli yaklaşımı sayesinde Forex92 Robot, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir büyümeye önem veren yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.


İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 23:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
