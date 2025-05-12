SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL 1
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL 1

Dinh Khuong Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 251%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
586
Kârla kapanan işlemler:
463 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (20.99%)
En iyi işlem:
22.31 USD
En kötü işlem:
-20.61 USD
Brüt kâr:
1 388.44 USD (131 015 pips)
Brüt zarar:
-1 002.12 USD (96 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (69.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.19 USD (21)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
10.97%
Maks. mevduat yükü:
9.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
298 (50.85%)
Satış işlemleri:
288 (49.15%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-8.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.93 USD (5)
Aylık büyüme:
8.62%
Yıllık tahmin:
104.59%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
176.73 USD (35.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.47% (176.73 USD)
Varlığa göre:
11.23% (69.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 386
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.31 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +69.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 06:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 11:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 19:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 09:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold scalp TP SL 1
Ayda 30 USD
251%
0
0
USD
730
USD
23
98%
586
79%
11%
1.38
0.66
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.