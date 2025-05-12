- Büyüme
İşlemler:
586
Kârla kapanan işlemler:
463 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (20.99%)
En iyi işlem:
22.31 USD
En kötü işlem:
-20.61 USD
Brüt kâr:
1 388.44 USD (131 015 pips)
Brüt zarar:
-1 002.12 USD (96 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (69.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.19 USD (21)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
10.97%
Maks. mevduat yükü:
9.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
298 (50.85%)
Satış işlemleri:
288 (49.15%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-8.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.93 USD (5)
Aylık büyüme:
8.62%
Yıllık tahmin:
104.59%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
176.73 USD (35.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.47% (176.73 USD)
Varlığa göre:
11.23% (69.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|386
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.31 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +69.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
251%
0
0
USD
USD
730
USD
USD
23
98%
586
79%
11%
1.38
0.66
USD
USD
22%
1:500