Man Lung Cheung

Stable 26ccy

Man Lung Cheung
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 708
Kârla kapanan işlemler:
1 113 (65.16%)
Zararla kapanan işlemler:
595 (34.84%)
En iyi işlem:
197.94 USD
En kötü işlem:
-250.46 USD
Brüt kâr:
4 206.08 USD (252 655 pips)
Brüt zarar:
-4 247.67 USD (235 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (69.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
487.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
801 (46.90%)
Satış işlemleri:
907 (53.10%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-1 823.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 823.88 USD (48)
Aylık büyüme:
-83.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
314.15 USD
Maksimum:
2 065.55 USD (52.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.60% (2 065.55 USD)
Varlığa göre:
95.52% (959.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 542
NZDCAD 526
AUDNZD 352
NZDUSD 17
NZDCHF 16
EURCHF 16
AUDUSD 15
USDCAD 15
AUDJPY 14
EURAUD 14
USDCHF 14
EURUSD 14
USDJPY 14
AUDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 11
NZDJPY 11
GBPCAD 11
EURCAD 11
CADJPY 11
EURJPY 10
GBPCHF 10
CADCHF 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
CHFJPY 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 746
NZDCAD 812
AUDNZD -1.7K
NZDUSD 18
NZDCHF 9
EURCHF 11
AUDUSD 16
USDCAD 3
AUDJPY -4
EURAUD -10
USDCHF 8
EURUSD 49
USDJPY -7
AUDCHF -7
GBPUSD 8
GBPAUD 12
NZDJPY 22
GBPCAD 7
EURCAD 12
CADJPY -10
EURJPY -22
GBPCHF -14
CADCHF 15
GBPJPY 0
EURGBP -33
CHFJPY -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 30K
NZDCAD 23K
AUDNZD -31K
NZDUSD 1.5K
NZDCHF 253
EURCHF 532
AUDUSD 1.4K
USDCAD 369
AUDJPY -810
EURAUD -4.1K
USDCHF -1.6K
EURUSD 523
USDJPY -1.7K
AUDCHF -508
GBPUSD 578
GBPAUD 1.8K
NZDJPY 2.2K
GBPCAD 1.1K
EURCAD 1.4K
CADJPY -1.2K
EURJPY -2.5K
GBPCHF 605
CADCHF 575
GBPJPY 83
EURGBP -1.9K
CHFJPY -3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.94 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +69.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 823.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 14:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
