İşlemler:
1 708
Kârla kapanan işlemler:
1 113 (65.16%)
Zararla kapanan işlemler:
595 (34.84%)
En iyi işlem:
197.94 USD
En kötü işlem:
-250.46 USD
Brüt kâr:
4 206.08 USD (252 655 pips)
Brüt zarar:
-4 247.67 USD (235 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (69.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
487.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
801 (46.90%)
Satış işlemleri:
907 (53.10%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-1 823.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 823.88 USD (48)
Aylık büyüme:
-83.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
314.15 USD
Maksimum:
2 065.55 USD (52.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.60% (2 065.55 USD)
Varlığa göre:
95.52% (959.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|542
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|352
|NZDUSD
|17
|NZDCHF
|16
|EURCHF
|16
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|15
|AUDJPY
|14
|EURAUD
|14
|USDCHF
|14
|EURUSD
|14
|USDJPY
|14
|AUDCHF
|13
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|11
|NZDJPY
|11
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|11
|CADJPY
|11
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|10
|CADCHF
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|746
|NZDCAD
|812
|AUDNZD
|-1.7K
|NZDUSD
|18
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|11
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-4
|EURAUD
|-10
|USDCHF
|8
|EURUSD
|49
|USDJPY
|-7
|AUDCHF
|-7
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|12
|NZDJPY
|22
|GBPCAD
|7
|EURCAD
|12
|CADJPY
|-10
|EURJPY
|-22
|GBPCHF
|-14
|CADCHF
|15
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|-33
|CHFJPY
|-22
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|30K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-31K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDCHF
|253
|EURCHF
|532
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|369
|AUDJPY
|-810
|EURAUD
|-4.1K
|USDCHF
|-1.6K
|EURUSD
|523
|USDJPY
|-1.7K
|AUDCHF
|-508
|GBPUSD
|578
|GBPAUD
|1.8K
|NZDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|1.1K
|EURCAD
|1.4K
|CADJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPCHF
|605
|CADCHF
|575
|GBPJPY
|83
|EURGBP
|-1.9K
|CHFJPY
|-3.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.94 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +69.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 823.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fyntura-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 2260
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.96 × 23
