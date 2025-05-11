- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
125 (80.12%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (19.87%)
En iyi işlem:
24.66 USD
En kötü işlem:
-40.26 USD
Brüt kâr:
1 026.80 USD (41 361 pips)
Brüt zarar:
-400.29 USD (15 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (62.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.72 USD (8)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
2.52%
Maks. mevduat yükü:
25.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
9.87
Alış işlemleri:
76 (48.72%)
Satış işlemleri:
80 (51.28%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
4.02 USD
Ortalama kâr:
8.21 USD
Ortalama zarar:
-12.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-63.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.48 USD (3)
Aylık büyüme:
23.25%
Yıllık tahmin:
282.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 USD
Maksimum:
63.48 USD (8.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.25% (63.48 USD)
Varlığa göre:
20.33% (63.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|627
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.66 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
248%
0
0
USD
USD
602
USD
USD
20
100%
156
80%
3%
2.56
4.02
USD
USD
20%
1:500