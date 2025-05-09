SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Inhuma
Wilian Moreira Silva

Inhuma

Wilian Moreira Silva
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
381
Kârla kapanan işlemler:
153 (40.15%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (59.84%)
En iyi işlem:
30.40 USD
En kötü işlem:
-6.77 USD
Brüt kâr:
378.85 USD (157 311 pips)
Brüt zarar:
-493.59 USD (240 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.44 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
8.00%
Maks. mevduat yükü:
47.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
101 (26.51%)
Satış işlemleri:
280 (73.49%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-39.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.09 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.01%
Yıllık tahmin:
-85.09%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.74 USD
Maksimum:
146.63 USD (54.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.03% (135.37 USD)
Varlığa göre:
5.36% (16.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 176
USTEC 58
US30 39
GBPUSD 24
EURAUD 23
GBPJPY 14
EURUSD 7
EURJPY 5
BTCUSD 4
NZDJPY 4
USDJPY 3
AUDUSD 3
GBPCAD 3
NZDUSD 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -18
USTEC -15
US30 -24
GBPUSD -20
EURAUD -6
GBPJPY 6
EURUSD 11
EURJPY -13
BTCUSD -1
NZDJPY -7
USDJPY -4
AUDUSD -6
GBPCAD -7
NZDUSD 1
EURCHF -7
AUDCAD -3
CADCHF -4
AUDCHF -4
AUDJPY 4
EURCAD -3
GBPAUD 9
CADJPY -4
USDCHF -3
CHFJPY -3
NZDCAD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.2K
USTEC -17K
US30 -50K
GBPUSD -746
EURAUD 34
GBPJPY 8
EURUSD 674
EURJPY -536
BTCUSD -11K
NZDJPY -300
USDJPY -285
AUDUSD -228
GBPCAD -878
NZDUSD -19
EURCHF -228
AUDCAD -68
CADCHF -134
AUDCHF -175
AUDJPY 262
EURCAD -151
GBPAUD 681
CADJPY -108
USDCHF -75
CHFJPY -193
NZDCAD 258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.40 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +9.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.09 × 23
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
itexsys-Platform
0.42 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live 2
0.60 × 15
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 186
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
89 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 05:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Inhuma
Ayda 500 USD
-30%
0
0
USD
256
USD
24
77%
381
40%
8%
0.76
-0.30
USD
40%
1:500
