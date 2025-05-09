- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
381
Kârla kapanan işlemler:
153 (40.15%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (59.84%)
En iyi işlem:
30.40 USD
En kötü işlem:
-6.77 USD
Brüt kâr:
378.85 USD (157 311 pips)
Brüt zarar:
-493.59 USD (240 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.44 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
8.00%
Maks. mevduat yükü:
47.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
101 (26.51%)
Satış işlemleri:
280 (73.49%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-39.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.09 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.01%
Yıllık tahmin:
-85.09%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.74 USD
Maksimum:
146.63 USD (54.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.03% (135.37 USD)
Varlığa göre:
5.36% (16.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|USTEC
|58
|US30
|39
|GBPUSD
|24
|EURAUD
|23
|GBPJPY
|14
|EURUSD
|7
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|3
|NZDUSD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-18
|USTEC
|-15
|US30
|-24
|GBPUSD
|-20
|EURAUD
|-6
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|11
|EURJPY
|-13
|BTCUSD
|-1
|NZDJPY
|-7
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|-6
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|-7
|AUDCAD
|-3
|CADCHF
|-4
|AUDCHF
|-4
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|-3
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|-4
|USDCHF
|-3
|CHFJPY
|-3
|NZDCAD
|6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|USTEC
|-17K
|US30
|-50K
|GBPUSD
|-746
|EURAUD
|34
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|674
|EURJPY
|-536
|BTCUSD
|-11K
|NZDJPY
|-300
|USDJPY
|-285
|AUDUSD
|-228
|GBPCAD
|-878
|NZDUSD
|-19
|EURCHF
|-228
|AUDCAD
|-68
|CADCHF
|-134
|AUDCHF
|-175
|AUDJPY
|262
|EURCAD
|-151
|GBPAUD
|681
|CADJPY
|-108
|USDCHF
|-75
|CHFJPY
|-193
|NZDCAD
|258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.40 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +9.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RannForex-Server
|0.00 × 4
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.09 × 23
Axiory-Live
|0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
itexsys-Platform
|0.42 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Darwinex-Live
|0.50 × 165
VTMarkets-Live
|0.54 × 359
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VTMarkets-Live 2
|0.60 × 15
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 186
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
-30%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
24
77%
381
40%
8%
0.76
-0.30
USD
USD
40%
1:500