İşlemler:
751
Kârla kapanan işlemler:
329 (43.80%)
Zararla kapanan işlemler:
422 (56.19%)
En iyi işlem:
42.64 USD
En kötü işlem:
-8.43 USD
Brüt kâr:
1 664.20 USD (106 334 pips)
Brüt zarar:
-1 514.80 USD (84 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (61.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
10.12%
Maks. mevduat yükü:
13.22%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
719 (95.74%)
Satış işlemleri:
32 (4.26%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-3.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-84.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.42 USD (18)
Aylık büyüme:
-1.70%
Yıllık tahmin:
-18.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.05 USD
Maksimum:
289.54 USD (33.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.71% (289.19 USD)
Varlığa göre:
3.36% (15.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|751
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|149
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +42.64 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +61.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.42 USD
