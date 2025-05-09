SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Extreme RSI H1
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI H1

Ghulam Muhiuddin
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
63 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (58.82%)
En iyi işlem:
18.16 USD
En kötü işlem:
-13.85 USD
Brüt kâr:
553.17 USD (68 243 pips)
Brüt zarar:
-604.58 USD (74 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (45.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.78 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
9.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
49 (32.03%)
Satış işlemleri:
104 (67.97%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-6.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-84.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.00 USD (9)
Aylık büyüme:
0.06%
Yıllık tahmin:
0.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146.49 USD
Maksimum:
188.06 USD (18.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.06% (188.06 USD)
Varlığa göre:
4.15% (38.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 11
AUDUSD 10
GBPCHF 8
GBPJPY 8
CHFJPY 7
EURJPY 7
EURCAD 7
EURNZD 7
CADJPY 7
AUDCHF 6
NZDCHF 6
AUDNZD 6
EURGBP 6
USDCHF 6
NZDUSD 6
NZDJPY 6
AUDCAD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 5
AUDJPY 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
GBPAUD 3
EURAUD 3
CADCHF 3
NZDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
AUDUSD 5
GBPCHF -16
GBPJPY -18
CHFJPY 1
EURJPY -18
EURCAD -20
EURNZD -13
CADJPY 21
AUDCHF 13
NZDCHF -9
AUDNZD -4
EURGBP -8
USDCHF -19
NZDUSD 9
NZDJPY -9
AUDCAD 8
GBPUSD 0
GBPCAD 26
AUDJPY -8
USDCAD -28
GBPNZD -8
GBPAUD 42
EURAUD -8
CADCHF 2
NZDCAD 0
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -30
AUDUSD 477
GBPCHF -1.3K
GBPJPY -2.6K
CHFJPY 137
EURJPY -2.6K
EURCAD -2.7K
EURNZD -2.2K
CADJPY 3.1K
AUDCHF 1.1K
NZDCHF -683
AUDNZD -708
EURGBP -559
USDCHF -1.5K
NZDUSD 877
NZDJPY -1.4K
AUDCAD 1.1K
GBPUSD 8
GBPCAD 3.5K
AUDJPY -1.1K
USDCAD -3.9K
GBPNZD -1.4K
GBPAUD 6.5K
EURAUD -1.3K
CADCHF 168
NZDCAD -52
USDJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.16 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +45.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 12
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
NgelPartners-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
545 daha fazla...
Muhiuddin - Aşırı RSI Düzeylerine Dayalı Ticaret Stratejisi (60 Dakika Grafiği)

Bu strateji, 60 dakikalık grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı seviyelerini belirlemeye dayanır ve piyasanın aşırı doygunluk seviyelerini yakalamayı amaçlar. Temel prensip, RSI'nın aşırı alım veya aşırı satım koşullarına birden fazla kez ulaşması durumunda, fiyatın tersine dönmesinin yüksek olasılık olduğudur. Girişin onaylanabilmesi için mumların SMA (100) üzerinde veya altında kapanması gerekir.

🔑 Anahtar Öğeler:

  • Zaman Dilimi: 60 Dakika Grafiği

  • Kullanılan Göstergeler: RSI (14), SMA (100)

📌 Ticaret Kurulumu:

  • Alış (Buy): RSI, 28'in altına birkaç kez düşer ve sonra yukarıya geçer.

  • Satış (Sell): RSI, 72'nin üzerine birkaç kez çıkar ve sonra aşağıya iner.

🚀 Giriş Koşulları:

  • Alış (Buy) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) üzerinde en az iki ardışık mum kapanması beklenir.

  • Satış (Sell) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) altında en az iki ardışık mum kapanması beklenir.

🎯 Çıkış Koşulları:

  • Take Profit (TP): 1:1.5 risk/ödül oranı.

  • Stop Loss (SL): Ticaret kurulumunun en yakın zirve veya dip seviyesine yerleştirilir.

💡 Risk Yönetimi:

  • 1000$ sermaye için 0.01 lot riske edilmesi veya sermayenin %1'i riske edilmesi.

  • Stop Loss ve Take Profit ticaret açıldığında veya hemen sonrasında belirlenir.

Stratejinin Avantajları:

  • Basit ve uygulanması kolay.

  • Net bir şekilde tanımlanmış giriş ve çıkış noktaları.

  • 1:1.5 oranında iyi bir risk/ödül oranı.

Daha önce AAAFX ile işlem yapıyordum ve şu anda dar spread, daha iyi işlem yürütme ve hızlı para çekme işlemleri sunduğu için Exness Pro Hesabı kullanıyorum.

👉 Exness ile hesap açın: Exness Pro


