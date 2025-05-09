Muhiuddin - Aşırı RSI Düzeylerine Dayalı Ticaret Stratejisi (60 Dakika Grafiği)

Bu strateji, 60 dakikalık grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı seviyelerini belirlemeye dayanır ve piyasanın aşırı doygunluk seviyelerini yakalamayı amaçlar. Temel prensip, RSI'nın aşırı alım veya aşırı satım koşullarına birden fazla kez ulaşması durumunda, fiyatın tersine dönmesinin yüksek olasılık olduğudur. Girişin onaylanabilmesi için mumların SMA (100) üzerinde veya altında kapanması gerekir.

🔑 Anahtar Öğeler:

Zaman Dilimi: 60 Dakika Grafiği

Kullanılan Göstergeler: RSI (14), SMA (100)

📌 Ticaret Kurulumu:

Alış (Buy): RSI, 28'in altına birkaç kez düşer ve sonra yukarıya geçer.

Satış (Sell): RSI, 72'nin üzerine birkaç kez çıkar ve sonra aşağıya iner.

🚀 Giriş Koşulları:

Alış (Buy) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) üzerinde en az iki ardışık mum kapanması beklenir.

Satış (Sell) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) altında en az iki ardışık mum kapanması beklenir.

🎯 Çıkış Koşulları:

Take Profit (TP): 1:1.5 risk/ödül oranı.

Stop Loss (SL): Ticaret kurulumunun en yakın zirve veya dip seviyesine yerleştirilir.

💡 Risk Yönetimi:

1000$ sermaye için 0.01 lot riske edilmesi veya sermayenin %1'i riske edilmesi.

Stop Loss ve Take Profit ticaret açıldığında veya hemen sonrasında belirlenir.

✅ Stratejinin Avantajları:

Basit ve uygulanması kolay.

Net bir şekilde tanımlanmış giriş ve çıkış noktaları.

1:1.5 oranında iyi bir risk/ödül oranı.

