Ku Yee Ern

FMlive

Ku Yee Ern
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 5%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
900
Kârla kapanan işlemler:
472 (52.44%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (47.56%)
En iyi işlem:
280.75 USD
En kötü işlem:
-169.25 USD
Brüt kâr:
13 644.06 USD (1 844 518 pips)
Brüt zarar:
-13 282.89 USD (198 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (372.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.35 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
38.14%
Maks. mevduat yükü:
36.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
490 (54.44%)
Satış işlemleri:
410 (45.56%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
28.91 USD
Ortalama zarar:
-31.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-95.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-633.44 USD (7)
Aylık büyüme:
44.83%
Yıllık tahmin:
543.88%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 396.46 USD
Maksimum:
2 048.37 USD (177.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.80% (1 913.12 USD)
Varlığa göre:
5.24% (64.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 309
EURJPY 163
GBPAUD 122
GBPUSD 114
EURAUD 75
XTIUSD 17
AUDJPY 16
USDJPY 16
EURUSD 14
GER40 13
NAS100 11
RobinhoodMarkets 10
CADJPY 5
GBPJPY 4
DocuSign 3
XBRUSD 2
Amazon 2
USDCAD 1
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
EURJPY 252
GBPAUD 380
GBPUSD -1K
EURAUD -50
XTIUSD -168
AUDJPY 106
USDJPY -196
EURUSD 35
GER40 -85
NAS100 4
RobinhoodMarkets 159
CADJPY -109
GBPJPY -55
DocuSign -9
XBRUSD 93
Amazon 2
USDCAD -28
Walmart 1
Qualcomm 1
Alphabet-A 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 8.8K
GBPUSD -1.2K
EURAUD 1.4K
XTIUSD -1.2K
AUDJPY 1.3K
USDJPY 21
EURUSD 397
GER40 -11K
NAS100 8.5K
RobinhoodMarkets 1.6M
CADJPY -215
GBPJPY -269
DocuSign -74K
XBRUSD 3.7K
Amazon 25K
USDCAD -78
Walmart 11K
Qualcomm 13K
Alphabet-A 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.75 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +372.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 59
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.04 × 919
GOMarketsMU-Live
3.57 × 7
FusionMarkets-Live
3.94 × 16856
XM.COM-MT5
4.07 × 246
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.56 × 609
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Darwinex-Live
5.06 × 420
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
VantageInternational-Live 4
5.62 × 13
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.35 × 903
42 daha fazla...
This is to track trading my personal trading performance.
İnceleme yok
2025.09.26 09:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 663 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 662 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 15:09
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.