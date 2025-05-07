SinyallerBölümler
Kim Vergil Baer

Wise Millennial Trader

Kim Vergil Baer
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
81 (61.36%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (38.64%)
En iyi işlem:
17.63 USD
En kötü işlem:
-28.39 USD
Brüt kâr:
652.98 USD (28 464 pips)
Brüt zarar:
-719.67 USD (30 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (108.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.40 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
73.27%
Maks. mevduat yükü:
16.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
62 (46.97%)
Satış işlemleri:
70 (53.03%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.51 USD
Ortalama kâr:
8.06 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-68.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.82 USD (4)
Aylık büyüme:
-23.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.11 USD
Maksimum:
213.19 USD (41.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.70% (213.77 USD)
Varlığa göre:
18.04% (75.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 34
EURGBP 34
GBPUSD 25
AUDCAD 20
XAUUSD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -29
EURGBP 2
GBPUSD -58
AUDCAD -60
XAUUSD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.2K
EURGBP -1.1K
GBPUSD 414
AUDCAD -2.3K
XAUUSD 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.63 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +108.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.43 × 7
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.46 × 9715
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.91 × 161
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.13 × 302
FusionMarkets-Live
2.17 × 524
77 daha fazla...
Stop Trading Blindly. Start Trading Smarter. 🧠

Gain a competitive edge with my premium trading signals!

To Get Started:

➡️ Ensure a minimum deposit of $200 USD.

➡️ Experience optimal performance using IC Markets as your broker

Open an IC Markets account through this link: https://icmarkets.com/en/open-trading-account/live/?camp=84326

Let our expertise guide you towards your financial goals!

My Trade Settings:

Percentage Based - 4% Risk Per Trade

Max Simultaneous Trades are Disabled

News Filter is OFF

I'm trading XAUUSD, EURUSD, EURGBP and AUDCAD

2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.07 21:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.07 21:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 21:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
