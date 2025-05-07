SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTC GOLD FX
Pramendra

BTC GOLD FX

Pramendra
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 800
Kârla kapanan işlemler:
1 376 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (23.56%)
En iyi işlem:
81.51 USD
En kötü işlem:
-90.13 USD
Brüt kâr:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Brüt zarar:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (212.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
212.33 USD (78)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.99%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
1 040 (57.78%)
Satış işlemleri:
760 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-180.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.57 USD (7)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
43.88%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
401.11 USD
Maksimum:
431.08 USD (101.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.34% (431.08 USD)
Varlığa göre:
73.44% (2 578.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 1539
XAUUSDm 143
EURUSDm 114
GBPUSDm 2
AUDUSDm 1
EURCHFm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 895
XAUUSDm 155
EURUSDm 164
GBPUSDm 2
AUDUSDm 4
EURCHFm 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 8.3M
XAUUSDm 155K
EURUSDm 16K
GBPUSDm 226
AUDUSDm 388
EURCHFm 214
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.51 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +212.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
İnceleme yok
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.10 21:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 01:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 03:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
