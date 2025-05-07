- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 800
Kârla kapanan işlemler:
1 376 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (23.56%)
En iyi işlem:
81.51 USD
En kötü işlem:
-90.13 USD
Brüt kâr:
3 913.40 USD (31 134 144 pips)
Brüt zarar:
-2 690.56 USD (22 658 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (212.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
212.33 USD (78)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.99%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
1 040 (57.78%)
Satış işlemleri:
760 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-180.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.57 USD (7)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
43.88%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
401.11 USD
Maksimum:
431.08 USD (101.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.34% (431.08 USD)
Varlığa göre:
73.44% (2 578.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|1539
|XAUUSDm
|143
|EURUSDm
|114
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURCHFm
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|895
|XAUUSDm
|155
|EURUSDm
|164
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|4
|EURCHFm
|3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|8.3M
|XAUUSDm
|155K
|EURUSDm
|16K
|GBPUSDm
|226
|AUDUSDm
|388
|EURCHFm
|214
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.51 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +212.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.65 USD
This is trend following strategy having high reward in trending market with lower risk in sideways market. This strategy is based on a highly risky trading EA. No guarantee of future results. Think carefully before copying. https://social-trading.club/strategy/110371199
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
28
91%
1 800
76%
100%
1.45
0.68
USD
USD
73%
1:200