Andreas Limongan

Advance Guard EURCHF

Andreas Limongan
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
77 (71.96%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (28.04%)
En iyi işlem:
274.86 USD
En kötü işlem:
-84.44 USD
Brüt kâr:
1 395.93 USD (17 098 pips)
Brüt zarar:
-829.01 USD (11 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (123.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
303.49 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.95%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
56 (52.34%)
Satış işlemleri:
51 (47.66%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
5.30 USD
Ortalama kâr:
18.13 USD
Ortalama zarar:
-27.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-258.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.20 USD (6)
Aylık büyüme:
5.35%
Yıllık tahmin:
64.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
371.92 USD (13.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.43% (371.92 USD)
Varlığa göre:
10.71% (245.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 106
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 292
archived 275
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 5.9K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.86 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +123.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 24
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
FBS-Real-10
0.00 × 7
FBS-Real-8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 20
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
FBS-Real-3
1.00 × 1
FBS-Real-5
1.25 × 4
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Dukascopy-live-1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
2.50 × 4
TitanFX-05
2.67 × 3
GQCapital-Live
3.48 × 27
MEXIntGroup-Real
3.60 × 5
FBS-Real-6
5.00 × 1
XM.COM-Real 11
9.40 × 5
TickmillUK-Live03
10.00 × 1
FBS-Real-4
19.75 × 4
🇬🇧 English

Trading Strategy Overview – "Advance Guard" EA
This Expert Advisor uses a combination of Martingale and Hedging, specifically optimized for the EUR/CHF currency pair. Although it adopts Martingale principles, the grid steps are intentionally spaced wide to reduce trading frequency and avoid overexposure. As a result, the trading pattern is relatively safer and more stable, though still carries inherent risks like any Martingale-based system.

Why EUR/CHF?
EUR/CHF is chosen for its low volatility, consistent price behavior, and high liquidity—ideal conditions for grid-based strategies. Unlike more aggressive pairs, EUR/CHF rarely shows violent spikes, allowing the EA to operate with lower drawdown and smoother long-term returns.

⚠️ This is not a scalping EA. It is suitable for those who prefer slow, stable, and semi-passive growth, backed by disciplined risk management.

💼 Investor Notice:
If you wish to subscribe to the signal, please prepare a minimum cold capital of $1000. However, a recommended balance is $2000 or more for optimal performance and better risk tolerance.
All trading risks must be well-calculated and understood by each individual investor. Past performance does not guarantee future results.


🇮🇩 Bahasa Indonesia

Deskripsi Strategi Trading – EA "Advance Guard"
EA ini menggunakan strategi gabungan Martingale dan Hedging, yang secara khusus dioptimalkan untuk pair EUR/CHF. Walaupun memakai prinsip Martingale, jarak antar grid dibuat lebar untuk mengurangi frekuensi entry dan mencegah overtrading. Hasilnya, pola trading lebih aman dan stabil, meskipun tetap memiliki risiko bawaan seperti strategi Martingale pada umumnya.

Mengapa EUR/CHF?
Pair EUR/CHF dipilih karena memiliki volatilitas rendah, pergerakan harga yang stabil, dan likuiditas tinggi—sangat cocok untuk strategi berbasis grid. Dibandingkan pair yang lebih liar, EUR/CHF jarang mengalami lonjakan harga ekstrem, sehingga EA dapat bekerja dengan risiko drawdown yang lebih rendah dan hasil jangka panjang yang lebih mulus.

⚠️ EA ini bukan scalper dan bukan untuk gaya trading agresif. Cocok untuk Anda yang menginginkan pertumbuhan modal secara perlahan namun konsisten, dengan manajemen risiko yang terukur.

💼 Catatan untuk Investor:
Bagi yang ingin berlangganan sinyal, disarankan untuk menyiapkan modal dingin minimal $1000. Namun, untuk performa optimal dan ketahanan risiko yang lebih baik, modal $2000 ke atas sangat direkomendasikan.
Seluruh risiko trading tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna, dan hasil masa lalu tidak menjamin performa di masa depan.


İnceleme yok
