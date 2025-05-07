SinyallerBölümler
Ai Jing Gao

THPX11

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 780
Kârla kapanan işlemler:
1 016 (57.07%)
Zararla kapanan işlemler:
764 (42.92%)
En iyi işlem:
2 411.63 USD
En kötü işlem:
-472.76 USD
Brüt kâr:
82 386.70 USD (761 361 pips)
Brüt zarar:
-63 464.86 USD (453 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (982.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 054.37 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
11.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.41
Alış işlemleri:
881 (49.49%)
Satış işlemleri:
899 (50.51%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
10.63 USD
Ortalama kâr:
81.09 USD
Ortalama zarar:
-83.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-577.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 362.38 USD (6)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
19.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 498.40 USD (17.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.33% (2 934.74 USD)
Varlığa göre:
6.30% (415.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 1220
WTIUSD 543
BTCEUR 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 12K
WTIUSD 5.3K
BTCEUR 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 72K
WTIUSD 22K
BTCEUR 214K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 411.63 USD
En kötü işlem: -473 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +982.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -577.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
5.83 × 280
İnceleme yok
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 08:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 07:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 04:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 12:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 15:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 14:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
