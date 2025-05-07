SinyallerBölümler
Ai Jing Gao

THPX10

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 193
Kârla kapanan işlemler:
654 (54.81%)
Zararla kapanan işlemler:
539 (45.18%)
En iyi işlem:
1 995.00 USD
En kötü işlem:
-1 539.79 USD
Brüt kâr:
239 437.39 USD (532 585 pips)
Brüt zarar:
-192 751.59 USD (408 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (7 672.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 672.90 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
81.55%
Maks. mevduat yükü:
44.75%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
553 (46.35%)
Satış işlemleri:
640 (53.65%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
39.13 USD
Ortalama kâr:
366.11 USD
Ortalama zarar:
-357.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 981.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 724.41 USD (9)
Aylık büyüme:
-16.74%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.47 USD
Maksimum:
14 219.98 USD (23.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.04% (6 755.82 USD)
Varlığa göre:
16.85% (1 147.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUBTC 539
XAUUSD 495
ETHJPY 158
XAUETH 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUBTC 51K
XAUUSD -10K
ETHJPY 5.1K
XAUETH 652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUBTC 31K
XAUUSD -27K
ETHJPY 120K
XAUETH 77
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 995.00 USD
En kötü işlem: -1 540 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +7 672.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 981.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2025.07.26 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 10:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.12 12:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.07 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
THPX10
Ayda 50 USD
32%
0
0
USD
35K
USD
22
0%
1 193
54%
82%
1.24
39.13
USD
56%
1:100
