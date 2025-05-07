SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EUFERARRI
Dea Iskandar

EUFERARRI

Dea Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
707
Kârla kapanan işlemler:
513 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (27.44%)
En iyi işlem:
286.13 USD
En kötü işlem:
-40.90 USD
Brüt kâr:
1 680.23 USD (62 489 pips)
Brüt zarar:
-1 027.09 USD (66 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (24.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.97%
Maks. mevduat yükü:
15.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
380 (53.75%)
Satış işlemleri:
327 (46.25%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-5.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-303.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.63 USD (12)
Aylık büyüme:
6.61%
Yıllık tahmin:
80.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
303.88 USD (17.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.87% (303.88 USD)
Varlığa göre:
29.51% (283.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 704
archived 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 353
archived 300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -4.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +286.13 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -303.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 daha fazla...
Profit, minimize floating, low risk. 
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.86% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 12:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
