İşlemler:
707
Kârla kapanan işlemler:
513 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (27.44%)
En iyi işlem:
286.13 USD
En kötü işlem:
-40.90 USD
Brüt kâr:
1 680.23 USD (62 489 pips)
Brüt zarar:
-1 027.09 USD (66 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (24.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.97%
Maks. mevduat yükü:
15.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
380 (53.75%)
Satış işlemleri:
327 (46.25%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-5.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-303.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.63 USD (12)
Aylık büyüme:
6.61%
Yıllık tahmin:
80.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
303.88 USD (17.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.87% (303.88 USD)
Varlığa göre:
29.51% (283.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|704
|archived
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|353
|archived
|300
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-4.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Profit, minimize floating, low risk.
İnceleme yok
