İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
57 (60.63%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (39.36%)
En iyi işlem:
177.75 USD
En kötü işlem:
-453.12 USD
Brüt kâr:
3 009.88 USD (122 773 pips)
Brüt zarar:
-2 902.26 USD (65 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (270.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
45.12%
Maks. mevduat yükü:
43.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
57 (60.64%)
Satış işlemleri:
37 (39.36%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
52.80 USD
Ortalama zarar:
-78.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-170.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-811.62 USD (4)
Aylık büyüme:
-31.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.91 USD
Maksimum:
1 104.31 USD (99.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.65% (1 104.31 USD)
Varlığa göre:
42.99% (587.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|8
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-97
|GBPUSD
|52
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|113
|EURUSD
|17
|USDCHF
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|2.7K
|USDJPY
|4.1K
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|2.2K
|USDCHF
|506
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +177.75 USD
En kötü işlem: -453 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +270.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
İnceleme yok
