Ahmad Zaerofi

JY77

Ahmad Zaerofi
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 24%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
57 (60.63%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (39.36%)
En iyi işlem:
177.75 USD
En kötü işlem:
-453.12 USD
Brüt kâr:
3 009.88 USD (122 773 pips)
Brüt zarar:
-2 902.26 USD (65 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (270.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
45.12%
Maks. mevduat yükü:
43.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
57 (60.64%)
Satış işlemleri:
37 (39.36%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
52.80 USD
Ortalama zarar:
-78.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-170.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-811.62 USD (4)
Aylık büyüme:
-31.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.91 USD
Maksimum:
1 104.31 USD (99.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.65% (1 104.31 USD)
Varlığa göre:
42.99% (587.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
GBPUSD 15
USDJPY 12
GBPJPY 8
EURUSD 8
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -97
GBPUSD 52
USDJPY 18
GBPJPY 113
EURUSD 17
USDCHF 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD 2.7K
USDJPY 4.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 2.2K
USDCHF 506
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.75 USD
En kötü işlem: -453 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +270.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 343 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 05:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JY77
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
1.1K
USD
50
0%
94
60%
45%
1.03
1.14
USD
57%
1:200
