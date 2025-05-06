- Büyüme
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
47 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (28.79%)
En iyi işlem:
51.91 USD
En kötü işlem:
-153.50 USD
Brüt kâr:
910.18 USD (47 562 pips)
Brüt zarar:
-898.10 USD (41 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (111.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
14.30%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
37 (56.06%)
Satış işlemleri:
29 (43.94%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
19.37 USD
Ortalama zarar:
-47.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-289.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.41 USD (2)
Aylık büyüme:
-10.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.36 USD
Maksimum:
340.51 USD (25.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.82% (340.48 USD)
Varlığa göre:
10.16% (120.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.91 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
