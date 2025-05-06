- Büyüme
İşlemler:
4 201
Kârla kapanan işlemler:
3 336 (79.40%)
Zararla kapanan işlemler:
865 (20.59%)
En iyi işlem:
2.23 EUR
En kötü işlem:
-18.54 EUR
Brüt kâr:
596.45 EUR (289 221 pips)
Brüt zarar:
-628.80 EUR (270 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (9.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
45.72 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
6.67%
Maks. mevduat yükü:
17.63%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
2 307 (54.92%)
Satış işlemleri:
1 894 (45.08%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.18 EUR
Ortalama zarar:
-0.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.41 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-1.38%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.95 EUR
Maksimum:
92.71 EUR (73.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.37% (92.71 EUR)
Varlığa göre:
9.96% (9.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|3811
|GBPUSD
|389
|.US30Cash
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|28
|GBPUSD
|-64
|.US30Cash
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|20K
|GBPUSD
|-215
|.US30Cash
|-522
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.23 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.62 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
DE40 Roboforex up to 1% a day via scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
106
9%
4 201
79%
7%
0.94
-0.01
EUR
EUR
69%
1:100