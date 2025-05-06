SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SkalpDE40
Frank Haas

SkalpDE40

Frank Haas
0 inceleme
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -45%
RoboForex-ECN
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 201
Kârla kapanan işlemler:
3 336 (79.40%)
Zararla kapanan işlemler:
865 (20.59%)
En iyi işlem:
2.23 EUR
En kötü işlem:
-18.54 EUR
Brüt kâr:
596.45 EUR (289 221 pips)
Brüt zarar:
-628.80 EUR (270 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (9.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
45.72 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
6.67%
Maks. mevduat yükü:
17.63%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
2 307 (54.92%)
Satış işlemleri:
1 894 (45.08%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.18 EUR
Ortalama zarar:
-0.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.41 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
-1.38%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.95 EUR
Maksimum:
92.71 EUR (73.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.37% (92.71 EUR)
Varlığa göre:
9.96% (9.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 3811
GBPUSD 389
.US30Cash 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 28
GBPUSD -64
.US30Cash -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 20K
GBPUSD -215
.US30Cash -522
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.23 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 daha fazla...
DE40 Roboforex up to 1% a day via scalping
İnceleme yok
2025.10.10 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 11:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 19:05
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

