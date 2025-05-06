- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
113 (94.95%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.04%)
En iyi işlem:
3.55 USD
En kötü işlem:
-3.30 USD
Brüt kâr:
157.45 USD (15 639 pips)
Brüt zarar:
-15.87 USD (1 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
107 (143.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.85 USD (107)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
41.21%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.92
Alış işlemleri:
81 (68.07%)
Satış işlemleri:
38 (31.93%)
Kâr faktörü:
9.92
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.87 USD (6)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
5.94%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.87 USD (3.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.58% (15.87 USD)
Varlığa göre:
17.35% (76.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.55 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +143.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 514
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 4
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 6
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 34
|
Tradestone-Real
|0.00 × 10
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 11
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 396
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 13
