SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ave MT5
Arda Kaya

Ave MT5

Arda Kaya
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
RoboForex-Pro
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
113 (94.95%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.04%)
En iyi işlem:
3.55 USD
En kötü işlem:
-3.30 USD
Brüt kâr:
157.45 USD (15 639 pips)
Brüt zarar:
-15.87 USD (1 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
107 (143.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.85 USD (107)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
41.21%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.92
Alış işlemleri:
81 (68.07%)
Satış işlemleri:
38 (31.93%)
Kâr faktörü:
9.92
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.87 USD (6)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
5.94%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.87 USD (3.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.58% (15.87 USD)
Varlığa göre:
17.35% (76.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.55 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +143.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CDGGlobal-Server
0.00 × 21
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 20
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
xChief-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
ICTrading-MT5-4
0.00 × 514
easyMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real17
0.00 × 4
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 6
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 1
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 34
Tradestone-Real
0.00 × 10
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 11
GerchikCo-MT5
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 396
ACYSecurities-Live
0.00 × 13
153 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
ZEUS V1 Yüksek Risk
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 10:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 09:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Share of trading days is too low
2025.05.19 08:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
Share of trading days is too low
2025.05.19 07:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ave MT5
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
442
USD
17
73%
119
94%
41%
9.92
1.19
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.