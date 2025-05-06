SinyallerBölümler
Vernkham Sorsavanh

Strategy 259 158

Vernkham Sorsavanh
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
51 (54.25%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (45.74%)
En iyi işlem:
52.20 USD
En kötü işlem:
-90.12 USD
Brüt kâr:
748.71 USD (73 013 pips)
Brüt zarar:
-907.72 USD (75 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (73.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.69 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
42.46%
Maks. mevduat yükü:
13.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
70 (74.47%)
Satış işlemleri:
24 (25.53%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.69 USD
Ortalama kâr:
14.68 USD
Ortalama zarar:
-21.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-119.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.66 USD (4)
Aylık büyüme:
-16.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.81 USD
Maksimum:
332.00 USD (55.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.18% (331.96 USD)
Varlığa göre:
37.12% (99.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -159
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.20 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
(MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page

Gold Breakout Sniper(Strategy 259 158)

 EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters.


This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure entries align with momentum and trend direction. It avoids trading in flat or indecisive markets, prioritizing precision over frequency.


Key Features:

  •  Designed for XAUUSD H1

  •  Multi-timeframe ATR volatility filter
  •  MACD confirmation to reduce false signals
  •  No martingale, grid, or dangerous recovery systems
  •  Works best during high volatility sessions
  • The system does not trade often, just wait for the right moment
















İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 09:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 09:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 15:59
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.06 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
