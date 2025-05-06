- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
51 (54.25%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (45.74%)
En iyi işlem:
52.20 USD
En kötü işlem:
-90.12 USD
Brüt kâr:
748.71 USD (73 013 pips)
Brüt zarar:
-907.72 USD (75 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (73.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.69 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
42.46%
Maks. mevduat yükü:
13.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
70 (74.47%)
Satış işlemleri:
24 (25.53%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.69 USD
Ortalama kâr:
14.68 USD
Ortalama zarar:
-21.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-119.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.66 USD (4)
Aylık büyüme:
-16.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.81 USD
Maksimum:
332.00 USD (55.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.18% (331.96 USD)
Varlığa göre:
37.12% (99.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.20 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
(MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page
Gold Breakout Sniper(Strategy 259 158)
EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters.
This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure entries align with momentum and trend direction. It avoids trading in flat or indecisive markets, prioritizing precision over frequency.
Key Features:
- Designed for XAUUSD H1
- Multi-timeframe ATR volatility filter
- MACD confirmation to reduce false signals
- No martingale, grid, or dangerous recovery systems
- Works best during high volatility sessions
- The system does not trade often, just wait for the right moment
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
21
94%
94
54%
42%
0.82
-1.69
USD
USD
58%
1:500