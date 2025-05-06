- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
21 (25.60%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (74.39%)
En iyi işlem:
566.85 USD
En kötü işlem:
-279.90 USD
Brüt kâr:
5 538.48 USD (49 103 pips)
Brüt zarar:
-6 783.52 USD (67 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 012.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 012.65 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
70.88%
Maks. mevduat yükü:
43.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
52 (63.41%)
Satış işlemleri:
30 (36.59%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-15.18 USD
Ortalama kâr:
263.74 USD
Ortalama zarar:
-111.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 588.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 588.56 USD (26)
Aylık büyüme:
-2.40%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 921.74 USD
Maksimum:
3 156.90 USD (64.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.13% (3 156.90 USD)
Varlığa göre:
5.77% (236.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-954
|GBPJPY
|-196
|CHFJPY
|-95
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-13K
|GBPJPY
|-3K
|CHFJPY
|-2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +566.85 USD
En kötü işlem: -280 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +1 012.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 588.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|0.49 × 41
well played
