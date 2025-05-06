- Büyüme
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
99 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (31.25%)
En iyi işlem:
4.65 EUR
En kötü işlem:
-24.47 EUR
Brüt kâr:
142.88 EUR (16 831 pips)
Brüt zarar:
-183.15 EUR (22 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (18.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.81 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
23.60%
Maks. mevduat yükü:
36.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
89 (61.81%)
Satış işlemleri:
55 (38.19%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.44 EUR
Ortalama zarar:
-4.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-24.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.52 EUR (8)
Aylık büyüme:
27.41%
Yıllık tahmin:
332.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.70 EUR
Maksimum:
67.20 EUR (55.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.77% (67.20 EUR)
Varlığa göre:
31.77% (20.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|30
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-26
|EURUSD
|4
|USDJPY
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|EURUSD
|535
|USDJPY
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.65 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.52 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Reliable Gold Trend EA | Consistent Growth | Low Drawdown
Join a proven signal driven by a powerful Expert Advisor tailored for gold (XAUUSD) trend trading. Built with precision risk management, this EA delivers steady profits with minimal drawdown. Ideal for traders who want a hands-free, data-driven strategy that performs in real-time markets.
✅ Optimized for XAUUSD
📈 Consistent long-term growth
🔒 Low drawdown, strong risk control
🤖 100% automated trading
📊 Verified real account performance
İnceleme yok
