SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trend JC
Joao Miguel Seabra Castelhano

Gold Trend JC

Joao Miguel Seabra Castelhano
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
VantageInternational-Live 20
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
99 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (31.25%)
En iyi işlem:
4.65 EUR
En kötü işlem:
-24.47 EUR
Brüt kâr:
142.88 EUR (16 831 pips)
Brüt zarar:
-183.15 EUR (22 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (18.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.81 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
23.60%
Maks. mevduat yükü:
36.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
89 (61.81%)
Satış işlemleri:
55 (38.19%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.44 EUR
Ortalama zarar:
-4.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-24.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.52 EUR (8)
Aylık büyüme:
27.41%
Yıllık tahmin:
332.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.70 EUR
Maksimum:
67.20 EUR (55.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.77% (67.20 EUR)
Varlığa göre:
31.77% (20.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 111
EURUSD 30
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -26
EURUSD 4
USDJPY -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.5K
EURUSD 535
USDJPY -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.65 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
6.72 × 886
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Reliable Gold Trend EA | Consistent Growth | Low Drawdown

Join a proven signal driven by a powerful Expert Advisor tailored for gold (XAUUSD) trend trading. Built with precision risk management, this EA delivers steady profits with minimal drawdown. Ideal for traders who want a hands-free, data-driven strategy that performs in real-time markets.

✅ Optimized for XAUUSD
📈 Consistent long-term growth
🔒 Low drawdown, strong risk control
🤖 100% automated trading
📊 Verified real account performance

Subscribe now.


İnceleme yok
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 23:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Trend JC
Ayda 30 USD
-37%
0
0
USD
70
EUR
21
100%
144
68%
24%
0.78
-0.28
EUR
56%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.