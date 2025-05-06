SinyallerBölümler
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ Apex AI

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 466
Kârla kapanan işlemler:
872 (59.48%)
Zararla kapanan işlemler:
594 (40.52%)
En iyi işlem:
311.68 USD
En kötü işlem:
-196.32 USD
Brüt kâr:
4 473.43 USD (2 509 425 pips)
Brüt zarar:
-3 425.11 USD (2 197 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (43.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
31.35%
Maks. mevduat yükü:
109.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
932 (63.57%)
Satış işlemleri:
534 (36.43%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
-5.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-525.81 USD (6)
Aylık büyüme:
5.04%
Yıllık tahmin:
64.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.09 USD
Maksimum:
923.73 USD (48.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.60% (923.73 USD)
Varlığa göre:
68.06% (479.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1330
US30m 136
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1K
US30m 36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 309K
US30m 3.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +311.68 USD
En kötü işlem: -196 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AI-driven trading, dynamic risk control, auto-close on reversals—delivering consistent, high-potential returns


İnceleme yok
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 19:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 04:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
