- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 466
Kârla kapanan işlemler:
872 (59.48%)
Zararla kapanan işlemler:
594 (40.52%)
En iyi işlem:
311.68 USD
En kötü işlem:
-196.32 USD
Brüt kâr:
4 473.43 USD (2 509 425 pips)
Brüt zarar:
-3 425.11 USD (2 197 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (43.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
31.35%
Maks. mevduat yükü:
109.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
932 (63.57%)
Satış işlemleri:
534 (36.43%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.13 USD
Ortalama zarar:
-5.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-525.81 USD (6)
Aylık büyüme:
5.04%
Yıllık tahmin:
64.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.09 USD
Maksimum:
923.73 USD (48.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.60% (923.73 USD)
Varlığa göre:
68.06% (479.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1330
|US30m
|136
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1K
|US30m
|36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|309K
|US30m
|3.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +311.68 USD
En kötü işlem: -196 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AI-driven trading, dynamic risk control, auto-close on reversals—delivering consistent, high-potential returns
