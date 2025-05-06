Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 2 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 23 XMGlobal-MT5 6 0.03 × 66 TitanFX-MT5-01 0.09 × 32 XMAU-MT5 0.33 × 6 PlexyTrade-Server01 0.42 × 108 XMGlobal-MT5 4 1.16 × 1280