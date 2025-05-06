SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SENTINEL
Ayub Kiprop

SENTINEL

Ayub Kiprop
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
592 (56.75%)
Zararla kapanan işlemler:
451 (43.24%)
En iyi işlem:
140.31 USD
En kötü işlem:
-241.69 USD
Brüt kâr:
4 849.91 USD (13 154 817 pips)
Brüt zarar:
-4 344.19 USD (491 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (315.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.25 USD (30)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
74.53%
Maks. mevduat yükü:
5.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
672 (64.43%)
Satış işlemleri:
371 (35.57%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
8.19 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-81.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.34 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.79%
Yıllık tahmin:
-9.56%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
362.27 USD
Maksimum:
673.72 USD (31.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.60% (673.72 USD)
Varlığa göre:
23.44% (621.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 895
EURUSD 19
US100Cash 14
USDJPY 13
GBPUSD 10
GBPJPY 8
BTCUSD 4
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 1
OILCash 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.4K
EURUSD 11
US100Cash 20
USDJPY -21
GBPUSD -5
GBPJPY 0
BTCUSD 4
AUDJPY -1
USDCAD 7
EURJPY -4
OILCash -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 138K
EURUSD 1.2K
US100Cash 21K
USDJPY -2.8K
GBPUSD -465
GBPJPY -321
BTCUSD 54K
AUDJPY -140
USDCAD 1K
EURJPY -522
OILCash -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.31 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +315.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 23
XMGlobal-MT5 6
0.03 × 66
TitanFX-MT5-01
0.09 × 32
XMAU-MT5
0.33 × 6
PlexyTrade-Server01
0.42 × 108
XMGlobal-MT5 4
1.16 × 1280
İnceleme yok
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.