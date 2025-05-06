SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TNT77
I Kadek Adi Kamajaya

TNT77

I Kadek Adi Kamajaya
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
22 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (59.26%)
En iyi işlem:
42.73 USD
En kötü işlem:
-29.73 USD
Brüt kâr:
376.18 USD (55 138 pips)
Brüt zarar:
-401.72 USD (371 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (74.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.83 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
40.03%
Maks. mevduat yükü:
26.80%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
17.10 USD
Ortalama zarar:
-12.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-140.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.46 USD (12)
Aylık büyüme:
24.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.58 USD
Maksimum:
203.04 USD (28.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.04% (203.04 USD)
Varlığa göre:
38.96% (96.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
BTCUSD 10
GBPUSD 6
AUDJPY 2
USDJPY 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 76
BTCUSD -55
GBPUSD -36
AUDJPY -9
USDJPY -4
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.5K
BTCUSD -322K
GBPUSD -1.8K
AUDJPY -660
USDJPY -310
USDCAD 245
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.73 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +74.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 17
RoboForex-ECN
0.00 × 42
BlackBullMarkets-Live
0.11 × 9
RoboForex-ECN-2
0.14 × 14
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live31
0.23 × 160
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 254
OctaFX-Real7
0.29 × 7
Axi-US03-Live
0.37 × 210
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 5
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
Tickmill-Live09
1.63 × 383
Hello, I am a trader with market structure based analysis, using stoploss, because not all analysis will work 100%, enjoy subscribing
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 00:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.10 08:38
Share of trading days is too low
2025.08.10 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 02:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 02:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.15 10:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.12 07:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
