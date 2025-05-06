Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Tickmill02-Live 0.00 × 3 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 KeyToMarkets-Live 0.00 × 10 Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 Exness-Real18 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 17 RoboForex-ECN 0.00 × 42 BlackBullMarkets-Live 0.11 × 9 RoboForex-ECN-2 0.14 × 14 XMGlobal-Real 9 0.21 × 19 ICMarketsSC-Live31 0.23 × 160 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.24 × 254 OctaFX-Real7 0.29 × 7 Axi-US03-Live 0.37 × 210 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 ICMarketsSC-Live12 0.40 × 5 EGlobal-Cent4 1.39 × 18 Tickmill-Live09 1.63 × 383 26 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya