İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
22 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (59.26%)
En iyi işlem:
42.73 USD
En kötü işlem:
-29.73 USD
Brüt kâr:
376.18 USD (55 138 pips)
Brüt zarar:
-401.72 USD (371 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (74.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.83 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
40.03%
Maks. mevduat yükü:
26.80%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
17.10 USD
Ortalama zarar:
-12.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-140.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.46 USD (12)
Aylık büyüme:
24.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.58 USD
Maksimum:
203.04 USD (28.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.04% (203.04 USD)
Varlığa göre:
38.96% (96.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|-55
|GBPUSD
|-36
|AUDJPY
|-9
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|BTCUSD
|-322K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDJPY
|-660
|USDJPY
|-310
|USDCAD
|245
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +42.73 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +74.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 17
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|0.11 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|0.14 × 14
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.23 × 160
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.24 × 254
|
OctaFX-Real7
|0.29 × 7
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 5
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
Hello, I am a trader with market structure based analysis, using stoploss, because not all analysis will work 100%, enjoy subscribing
