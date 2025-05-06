- Büyüme
İşlemler:
939
Kârla kapanan işlemler:
727 (77.42%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (22.58%)
En iyi işlem:
1 174.95 USD
En kötü işlem:
-343.50 USD
Brüt kâr:
9 134.84 USD (275 887 pips)
Brüt zarar:
-5 859.43 USD (329 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (117.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 736.04 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.94%
Maks. mevduat yükü:
21.83%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
939 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
12.57 USD
Ortalama zarar:
-27.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 480.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 480.75 USD (7)
Aylık büyüme:
2.44%
Yıllık tahmin:
31.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
876.21 USD
Maksimum:
1 480.75 USD (8.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (1 480.75 USD)
Varlığa göre:
30.90% (5 095.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|939
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-53K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
22%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
19
100%
939
77%
84%
1.55
3.49
USD
USD
31%
1:200