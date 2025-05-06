SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sumber Rezeki Gold
Rizki Maulana

Sumber Rezeki Gold

Rizki Maulana
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
939
Kârla kapanan işlemler:
727 (77.42%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (22.58%)
En iyi işlem:
1 174.95 USD
En kötü işlem:
-343.50 USD
Brüt kâr:
9 134.84 USD (275 887 pips)
Brüt zarar:
-5 859.43 USD (329 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (117.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 736.04 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.94%
Maks. mevduat yükü:
21.83%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
939 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
12.57 USD
Ortalama zarar:
-27.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 480.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 480.75 USD (7)
Aylık büyüme:
2.44%
Yıllık tahmin:
31.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
876.21 USD
Maksimum:
1 480.75 USD (8.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (1 480.75 USD)
Varlığa göre:
30.90% (5 095.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 939
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -53K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 174.95 USD
En kötü işlem: -344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +117.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 480.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.06.23 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 01:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.